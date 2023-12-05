Подмосковные спасатели освободили запертую на балконе малышом молодую мать

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Работники Мособлпожспаса освободили молодую женщину, запертую на балконе маленьким сыном. Инцидент произошёл в многоквартирном доме посёлка Нижний МИЗ Можайского городского округа. Рассказали в пресс-службе ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратился сосед женщины, который вышел на балкон и услышал, как она зовёт на помощь.
Прибыв по указанному адресу и попав в жильё, спасатели специальным слесарным инструментом деблокировали дверь, закрытую изнутри на щеколду. Затем они впустили замёрзшую женщину в квартиру. От медицинском помощи молодая мама отказалась. С малышом также всё было в порядке.
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«Выяснилось, что, когда молодая мама вышла на балкон по хозяйственным делам, трёхлетний сын повернул ручку балконной двери и закрыл женщину на морозе в лёгкой одежде. Как малыш ни старался, открыть дверь снова он не смог. Тогда женщина стала звать на помощь соседей», – сообщил замначальника части Роман Протасевич.
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Лора Луганская