Подмосковные спасатели откопали невредимым засыпанного землёй рабочего

Фото: Мособлпожспас
Работники Мособлпожспаса откопали молодого человека, которого засыпало грунтом во время земляных работ в Солнечногорске. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили рабочие, которые рассказали, что во время прокладки ливневой канализации произошёл обвал грунта. Их находившегося в траншее коллегу с головой засыпало землёй. Очевидцы сразу пришли на помощь юноше, освободив его голову и плечи.
Прибыв на место ЧП, спасатели быстро и аккуратно откопали 19-летнего парня, который жаловался на боль в ногах. Предполагая, что у рабочего могут быть травмы, спасатели обездвижили его конечности и, зафиксировав пострадавшего на щите, эвакуировали на поверхность. Позже его передали врачам скорой помощи.
Медики не обнаружили у рабочего серьёзных травм, и от госпитализации он отказался.
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Прибыв на место ЧП, спасатели быстро и аккуратно откопали 19-летнего парня, который жаловался на боль в ногах. Предполагая, что у рабочего могут быть травмы, спасатели обездвижили его конечности и, зафиксировав пострадавшего на щите, эвакуировали на поверхность. Позже его передали врачам скорой помощи.
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Лора Луганская