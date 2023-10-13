Подмосковные спасатели помогли 150-килограммовому пациенту, уснувшему с сигаретой

Фото: Мособлпожспас
Работники Мособлпожспаса помогли донести до машины скорой помощи пациента весом 150 кг, нуждавшегося в срочной госпитализации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Оперативно прибыв на вызов, спасатели помогли спустить 70-летнего пострадавшего на носилках с четвёртого этажа, переместили на каталку и доставили в автомобиль бригады скорой помощи. Пациента с ожогами третьей степени госпитализировали.
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Лора Луганская