Подмосковные спасатели сняли с пальца жителя Луховиц кольцо от обувной коробки

Фото: Мособлпожспас
Работники Мособлпожспаса освободили палец мужчины, застрявший в металлическом люверсе обувной коробки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонил житель Луховиц, который после покупки обуви нёс в руках коробку и для удобства просунул палец в вентиляционное отверстие упаковки с металлическим кольцом.
Когда мужчина выдернул палец, на нём остался тесный круглый люверс, который стал причинять боль.
На помощь прибыли работники противопожарно-спасательной службы. Обезопасив конечность металлической пластиной, спасатели специальным инструментом надкусили металл, подпилили его и освободили средний палец пострадавшего.
Медицинская помощь мужчине не понадобилась. Он поблагодарил специалистов за профессионализм.
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Когда мужчина выдернул палец, на нём остался тесный круглый люверс, который стал причинять боль.
Медицинская помощь мужчине не понадобилась. Он поблагодарил специалистов за профессионализм.
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Лора Луганская