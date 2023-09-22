Подмосковные спасатели вынесли из леса 86-летнего потерявшего сознание грибника

Работники Мособлпожспаса вынесли из леса пожилого грибника, которому стало плохо. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
ЧП произошло в лесу близ деревни Горетово Можайского городского округа. Компания грибников, прогуливаясь по лесу, заметила лежавшего на земле пожилого мужчину. Они сразу позвонили в единую диспетчерскую службу «Система-112». На помощь прибыли подмосковные спасатели и сотрудники скорой помощи.
У входа в лес их встретил один из очевидцев. Мужчина проводил оперативную группу к 86-летнему пострадавшему, который находился в километре в глубине леса. Медики оказали мужчине помощь, а спасатели положили его на мягкие носилки и вынесли к машине скорой.
Грибника экстренно госпитализировали в больницу Можайска.
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У входа в лес их встретил один из очевидцев. Мужчина проводил оперативную группу к 86-летнему пострадавшему, который находился в километре в глубине леса. Медики оказали мужчине помощь, а спасатели положили его на мягкие носилки и вынесли к машине скорой.
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Лора Луганская