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Подмосковные спасатели вынесли из леса 86-летнего потерявшего сознание грибника

22 сентября 2023, 22:18
Работники Мособлпожспаса вынесли из леса пожилого грибника, которому стало плохо. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
ЧП произошло в лесу близ деревни Горетово Можайского городского округа. Компания грибников, прогуливаясь по лесу, заметила лежавшего на земле пожилого мужчину. Они сразу позвонили в единую диспетчерскую службу «Система-112». На помощь прибыли подмосковные спасатели и сотрудники скорой помощи.

У входа в лес их встретил один из очевидцев. Мужчина проводил оперативную группу к 86-летнему пострадавшему, который находился в километре в глубине леса. Медики оказали мужчине помощь, а спасатели положили его на мягкие носилки и вынесли к машине скорой.


Грибника экстренно госпитализировали в больницу Можайска.

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#московская область
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В Подмосковье рабочему отрезало член циркулярной пилой
22 сентября 2023, 22:24

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В подмосковном Щелкове рабочему из Белоруссии отрезало половой орган циркулярной пилой на стройке, врачи пришьют его обратно, надеясь, что орган приживется. Об этом сообщает NEWS.ru.
Согласно сообщению, 37-летний белорусский рабочий упал на циркулярную пилу, сорвавшись со стропил. В результате падения мужчине отрезало половой орган. Однако коллега рабочего поднял отрезанный член и передал его врачам. Пострадавшего экстренно госпитализировали с диагнозом «травматическая ампутация».

Мужчине панируется провести восстановительную операцию и пришить отрезанный орган на место. По благоприятным прогнозам, он может прижиться.

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#спасатели
#ампутация
#рабочий
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Протестующие подошли к российскому посольству в Ереване
22 сентября 2023, 20:50

Фото: iStock/ArtEvent ET

Собравшиеся протестующие вплотную подошли к посольству России в Ереване. Полицейские оцепили здание. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно сообщению, колонна протестующих, собравшихся в центре Еревана, вплотную подошла к российскому посольству. Полиция охраняет здание. При этом группы демонстрантов пытаются заблокировать движение в некоторых частях города.

Накануне в Ереване начались стычки полиции и протестующих  у здания кабинета министров. В сотрудников полиции и бойцов спецназа летели камни и бутылки от митингующих.Протестующие начали собираться на площади Республики еще днем. Местные активисты призывали людей прийти на площадь и продолжить протест.

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#полиция
#движение
#здание
#активисты
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В Москве во встроенном шкафу, обшитом фольгой, нашли мумию пенсионера
22 сентября 2023, 17:49

Фото: iStock/vmargineanu

На северо-западе Москвы в квартире на Химкинском бульваре во встроенном шкафу, обшитом фольгой, найдена мумия человека, скончавшегося примерно полгода назад. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».
По некоторым данным, пожилой мужчина 1943 года рождения залез в шкаф, обшитый фольгой, чтобы спрятаться от инопланетян. Там он скончался от сердечной недостаточности, а обнаружить его удалось только через полгода после смерти.

В начале июля соседи пожаловались на протечку. Тогда приехали слесари, чтобы прочистить стояк, однако дверь им никто не открыл. Квартиру вскрыли, сделали работы и уехали. Так как квартира была муниципальной, а жилец так и не появился, ее было решено отдать другому сотруднику предприятия.

21 сентября туда пришел мастер участка, чтобы убраться, заглянул во встроенный шкаф и обнаружил там мумию умершего человека. По словам экспертов, смерть наступила около полугода назад.

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#смерть
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#соседи
#мужчина
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В Севастополе эвакуируют жильцов близлежащих домов для уборки обломков ракеты
22 сентября 2023, 17:17

Фото: iStock/Motortion

В Севастополе на время проведения уборки частей сбитой ракеты жильцы близлежащих домов по проспекту Нахимова будут эвакуированы. Такое решение принято оперштабом. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«В течение ближайших 30 минут всем жителям домов по проспекту Нахимова просьба проследовать самостоятельно в кинотеатр «Победа» на Большой Морской, либо к точкам сбора на площадь Нахимова или площадь Лазарева», - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, оттуда их на автобусах вывезут к кинотеатру. Он уточнил, что с собой брать ничего не нужно. Люди смогут вернуться в свои дома после того, как уборка обломков сбитой ракеты будет завершена.

Напомним, ВСУ атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе. По предварительным данным, ВСУ нанесли удар, использовав для этого крылатую ракету большой дальности  Storm Shadow. По последним данным, при ракетной атаке пострадали шесть человек. Еще один военный числится пропавшим без вести.

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#люди
#ракеты
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Два шестиклассника выпили литр водки, запивая психотропные средства в Москве
22 сентября 2023, 16:10

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Москве два ученика шестого класса употребили психотропные средства, запив их литром водки. Один ребенок находится в реанимации. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, два 12-летних мальчика из Дмитровского района столицы раздобыли таблетки, купили четыре бутылки водки объемом 0,25 л и употребили все это в квартире одного их них, выбросив пустые бутылки в окно.

Однако позже одному мальчику стало плохо, ему вызвали скорую и госпитализировали с мощным отравлением. Второй ребенок чувствует себя хорошо.

Полиция выясняет, где дети смогли взять такое количество алкоголя и запрещенных препаратов. Отмечается, что оба мальчика воспитываются в полных благополучных семьях.

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#полиция
#дети
#ребёнок
#мальчик
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Вандалы облили краской ворота российского посольства в Ереване
22 сентября 2023, 15:28

Фото: istockphoto/photos

В Ереване двое неизвестных облили красной краской ворота здания, в котором размещается посольство России. Хулиганов сразу спугнул сотрудник правоохранительных органов.
На кадрах видеозаписи, которой жители Армении делятся друг с другом в социальных сетях, видно, как двое мужчин подходят к зданию российского посольства, держа за спиной небольшие пакетики с красной краской. Подойдя к воротам на близкое расстояние, они бросили в их сторону ограждения, передает ТАСС.

Сразу после этого к вандалам направился патрульный полицейский. Увидев его, вандалы поспешно ретировались. В российском внешнеполитическом ведомстве пока никак не прокомментировали происшествие. Кто были  люди, облившие краской ворота здания диппредставительства, также пока остается неизвестным.

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#происшествие
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#люди
#посольство
#рф
#армения
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Губернатор Севастополя предупредил жителей о еще одном возможном ударе
22 сентября 2023, 13:41

Фото: istock / Ekaterina Utorova

Ракетный удар был нанесен в пятницу, 22 сентября по штабу Черноморского флота в Севастополе. Об этом в личном телеграм-канале сообщил Губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Губернатор также предупредил граждан о возможной еще одной атаке и рекомендовал не выезжать в центр города и не покидать здания.

Обломки после ракетного удара на штаб разбросало на сотни метров вокруг театра Луначарского. На место выехали спецслужбы и кареты скорой помощи. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что на Краснолиманском направлении РЗСО «Град» Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали опорный пункт Вооружённых сил Украины. 

Напоминаем, что президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Цель СВО названа демилитаризация и денацификация Украины и защиту мирного населения от издевательств со стороны киевского режима.

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#губернатор
#крым
#всу
#пво
#рф
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Пресечена попытка террористической атаки Украины на территории РФ
22 сентября 2023, 11:40

Фото: istock / NiseriN

Сегодня, 22 сентября, около 10:30 по московскому времени пресечена попытка совершения террористической атаки беспилотными летательными аппаратами и авиационными управляемыми ракетами по объектам Российской Федерации.
Средствами противовоздушной обороны у западного побережья полуострова Крым замечены и уничтожены украинская управляемая ракета и два беспилотника самолетного типа. Информацию передает Министерство обороны РФ.

Ранее сообщалось о замеченных диверсантах на территории Курской области. ДРГ из четырех человек была замечена местными жителями в селе Горналь. Силовики предупредили жителей населенного пункта о возможных названых гостях. 

Также недавно ВСУ был нанесен массированный удар по поселку Каиры в Херсонской области. В результате пострела пострадало мирное население, один человек скончался. 

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#рф
#сво
#всу
#удар
#террористы
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Группу диверсантов ищут в селе Горналь Курской области
22 сентября 2023, 10:42

Фото: istock / maradek

В селе Горналь Курской области разыскивают группу украинских диверсантов. Об этом сообщает телеграм-канала Mash. По информации канала, диверсионно-разведывательная группа из четырех человек недавно была замечена местными жителями.
Сейчас спецслужбы проводят поиски в Суджанском районе. Жителей просят обращаться внимание на любые странности и быть начеку. Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь также предупредили о возможных незваных гостях. Храм регулярно обстреливают. 

Ранее региональные власти сообщали, что ВСУ нанесли массированный удар по поселку Каиры в Херсонской области. В результате обстрела украинскими формированиями мирного населения пострадало 9 человек, один погиб. Пострадавшим оказали всю необходимую медицинская помощь.

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#поиски
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