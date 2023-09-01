Подмосковные спасатели вызволили из канавы инвалида-колясочника

Фото: Мособлпожспас
Работники Мособлпожспаса помогли выбраться из ловушки мужчине с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Прохожие игнорировали его просьбы о помощи и проходили мимо. Прибывшая на место вызова дежурная смена вызволила инвалида и помогла ему объехать шлагбаум.
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Лора Луганская