Подмосковные спасатели вызволили из запертой квартиры 98-летнюю пенсионерку с инсультом

Фото: Мособлпожспас
Работники Мособлпожспаса вскрыли дверь в квартиру нуждающейся в медицинской помощи пенсионерки. Инцидент произошёл в городе Пересвет Сергиево-Посадского городского округа, сообщили в пресс-службе ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила местная жительница и рассказала, что её 98-летняя мать второй день не подходит к телефону и не открывает на стук дверь.
Приехавшие на вызов спасатели вскрыли входную дверь специальным инструментом. В квартире они обнаружили лежавшую на полу пенсионерку. Медики осмотрели пациентку, после чего работники противопожарно-спасательной службы перенесли её на носилках в автомобиль скорой помощи.
С подозрением на инсульт женщину доставили в Сергиево-Посадскую районную больницу.
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Приехавшие на вызов спасатели вскрыли входную дверь специальным инструментом. В квартире они обнаружили лежавшую на полу пенсионерку. Медики осмотрели пациентку, после чего работники противопожарно-спасательной службы перенесли её на носилках в автомобиль скорой помощи.
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Лора Луганская