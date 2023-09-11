Подмосковные спасатели вызволили мужчину, упавшего в подвал для оборудования бассейна

Фото: Мособлпожспас
Работники Мособлпожспаса помогли мужчине, травмированного при падении в приямок для оборудования бассейна. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошёл в садоводческом товариществе «Деулино» Сергиево-Посадского городского округа. В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратилась хозяйка частного подворья, супруг которой решил проверить систему очистки стационарного бассейна. Неожиданно мужчина потерял равновесие и упал с высоты в подвальное помещение.
Прибыв на место происшествия, спасатели спустились в приямок и осмотрели 56-летнего мужчину. Тот жаловался на сильную боль в руке и ноге. Медики сделали пострадавшему обезболивающий укол.
Затем работники противопожарно-спасательной службы помогли врачам зафиксировать повреждённые конечности пострадавшего, положили его на жёсткие носилки, подняли и перенесли в машину скорой помощи. В дальнейшем он был госпитализирован.
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Прибыв на место происшествия, спасатели спустились в приямок и осмотрели 56-летнего мужчину. Тот жаловался на сильную боль в руке и ноге. Медики сделали пострадавшему обезболивающий укол.
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Лора Луганская