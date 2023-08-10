Подмосковные спасатели вызволили упавшую в канализационный колодец собаку

Фото: Мособлпожспас
Работники Мособлпожспаса достали из канализационного колодца провалившуюся туда бездомную собаку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Прибыв на место, работники противопожарно-спасательной службы сделали петлю из верёвки. Затем они аккуратно подцепили собаку под лапы и подняли наверх. Почувствовав под лапами твёрдую почву, пёс убежал. Медицинская помощь ему не потребовалась.
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Лора Луганская