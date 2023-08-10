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Подмосковные спасатели вызволили упавшую в канализационный колодец собаку

10 августа 2023, 18:02

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса достали из канализационного колодца провалившуюся туда бездомную собаку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

ЧП произошло в Орехово-Зуевском городском округе. В единую службу «Система-112» позвонила местная жительница, которая проходила мимо колодца и услышала жалобный вой. Женщина заглянула в люк и увидела там сидящего в грязи на двухметровой глубине пса. Достать животное сама она не смогла и решила обратиться за помощью к спасателям.

Прибыв на место, работники противопожарно-спасательной службы сделали петлю из верёвки. Затем они аккуратно подцепили собаку под лапы и подняли наверх. Почувствовав под лапами твёрдую почву, пёс убежал. Медицинская помощь ему не потребовалась.

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#безопасность
#орехово-зуево
#подмосковье
#московская область
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В Шереметьево у россиянина, вылетающего в Китай, изъяли восемь миллионов рублей
10 августа 2023, 19:04

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Шереметьево россиянин, который вылетал в Пекин, попытался пронести в ручной клади восемь миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.
Сообщается, что в процессе досмотра в рюкзаке россиянина сотрудники таможни нашли черный пакет, в который были завернуты более 7,6 миллиона рублей, 1116 долларов США, 17 сингапурских долларов, 10 катарских риал, 36 украинских гривен.

За совершение такого рода преступления злоумышленнику может грозить лишение свободы сроком до 4 лет.

Напомним, ранее сотрудники таможни в московском аэропорту «Внуково» задержали гражданина Армении, который пытался вывезти за границу золотую цепь весом в два килограмма и стоимостью в девять миллионов рублей. По результатам экспертизы, стоимость золотой цепи составила 9 миллионов рублей. А также в ее составе золото 999-й пробы.

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В Москве загорелась крыша элитного ЖК Rosa Rossa

Полиция задержала жителя Иваново, который отобрал у пенсионера мороженое и уснул
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#сотрудники
#шереметьево
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#валюта
#деньги
#доллар
#евро
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Страшная авария с участием трех автомобилей произошла в ЛНР
МЧС: Человек погиб в массовом ДТП в ЛНР
10 августа 2023, 18:43

Фото: iStock/Anton Novikov

В Луганской Народной Республике произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей, один человек погиб, сообщает МЧС по региону в своем Telegram-канале.
«На пункт связи ПСЧ № 64 поступило сообщение о том, что на трассе Т-1305 в районе села Штормово горят два легковых автомобиля. К месту происшествия прибыл дежурный караул ПСЧ №64. Было установлено, что возгорание произошло вследствие ДТП, участниками которого стали три легковых авто и фура с прицепом», - прокомментировали ситуацию представители службы. 

В аварии погиб один человек, еще четверо пострадали. Всех их госпитализировали, одного - в тяжелом состоянии.

Ранее в Абхазии автомобиль с российскими туристами, которые направлялись к озеру Рица, попал в страшное ДТП. В этой страшной аварии также погибла одна ​женщина, трое ее попутчиков были госпитализированы. 

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#лнр
#дтп
#погибшие
#мчс
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В Москве загорелась крыша элитного ЖК Rosa Rossa
10 августа 2023, 18:42

Фото: iStock/Pavel Byrkin

Пожарные и скорая помощь прибыли к элитному ЖК Rosa Rossa в центре Москвы, где происходит задымление на крыше. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что возгорание произошло в новостройке на улице Зубовская. По данным экстренных служб, информация о пострадавших отсутствует.

На данный момент площадь пожара уточняется.

Напомним, ранее в подмосковном Раменском в больницу была доставлена Жанна Ф. с ожогами 32% тела в результате полета на воздушном шаре. Сообщается, что у Жанны пострадали голова, лицо, шея, руки голени и бёдра. Мужа пострадавшей также госпитализировали с ожогами. 

По данным 112, в то время пока воздушный шар спускался на землю, Жанне пришлось терпеть сильную боль. На данный момент пострадавшие находятся в ожоговой реанимации.

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#возгорание
#информация
#тела
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Россиянин предстанет перед судом за ограбление, похищение и изнасилование женщины
В Омске будут судить мужчину, который ограбил женщину, а затем вывез ее в лес и изнасиловал
10 августа 2023, 18:27

Фото: iStock/Zolnierek

Жителя Омска будут судить за ограбление, похищение и изнасилование женщины, сообщили представители Следственного комитета по региону.
По информации следствия, 4 марта 2022 года 40-летний подозреваемый пришел в квартиру к женщине чтобы оформить договор о покупке автомобиля. Там, угрожая ей предметом, похожим на пистолет, он забрал у нее все украшения, телефон, деньги, затем отвел в гараж, где заставил подписать договор о продаже авто, а затем запер в погребе. 

Утром он забрал ее из погреба, вывез в лес и изнасиловал. После он отпустил женщину и поехал продавать машину. Однако, покупатели усомнились в законности сделки и написали на него заявление в полицию. Заявление пришла писать и пострадавшая женщина.

Ранее судимого мужчину задержали. Гособвинение требует для него 17 лет лишения свободы.

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#похищение
#изнасилование
#ограбление
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В немецком порту горит крупнейшая в Германии свалка металлолома
10 августа 2023, 18:07

Фото: iStock/Distortion Media

Загорелась крупнейшая свалка металлолома в ФРГ в речном порту города Дуйсбурга. Пожар тушат 250 сотрудников пожарной охраны.
Bild пишет, что пожар начался ранним утром. На свалке хранится около 100 тонн металлолома. Огонь не представляет опасности для людей, но потушить его удастся не раньше пятницы.
 
Жителям, которые живут поблизости, рекомендуется держать закрытыми окна и двери.

Ранее зернохранилище Sica Atlantic загорелось в коммуне Ля-Рошель на юго-западе Франции. Об этом сообщает радиостанция France Bleu.

Сообщается, что пламя уже распространилось на соседние элеваторы. Пожар произошел вблизи главного торгового порта залива.Все сотрудники предприятия были эвакуированы. В момент происшествия на зернохранилище находилось около 20 человек.

Причины возгорания в настоящее время не установлены, на место инцидента прибыли экстренные службы, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.

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#пожар
#германия
#чп
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Россиянин сломал подростку нос за просьбу освободить въезд во двор
В Воронеже мужчина сломал подростку нос за просьбу освободить въезд во двор
10 августа 2023, 17:50

Фото: iStock/globalmoments

В Воронеже мужчина сломал нос четырнадцатилетнему подростку за то, что он попросил его отогнать машину и не загораживать въезд во двор, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, 58-летний местный житель выгружал плитку из своего багажника, когда к нему подошла мать подростка и попросила отогнать машину, чтобы он с матерью мог выехать изо двора. На вежливую просьбу женщину он не отреагировал, тогда в разговор включился сын, который заявил - «сначала убери машину, а потом разгружай барахло своё».

Подобное обращение разозлило мужчину, он набросился на парня с кулаками и сломал ему нос.

Личность нападавшего установлена. Выяснилось, что он предлагал матери подростка деньги, однако, она отказалась.

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#воронеж
#подросток
#избиение
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Эскортницу избили во время частной вечеринки на яхте в Москве
10 августа 2023, 17:39

Фото: iStock/Paul Gorvett

24-летнюю представительницу эскорта избили во время частной вечеринки на яхте неподалеку от «Крокус Экспо» в Москве. Об этом сообщает ИА Regnum.
Сообщается, что девушка застряла в одной из кабин туалета на яхте. В состоянии паники она начала звать на помощь и стучать в дверь. Спустя полчаса ей открыл хозяин вечеринки и избил ее. У пострадавшей разбита губа и оцарапаны руки.

По словам девушки, хозяин мероприятия посчитал ее виновной в том, что она сломала дверь. Однако, по словам девушки, дверь просто заклинило. 

Как только судно причалило к берегу, девушка обратилась в полицию. Она добавила, что из-за инцидента она опоздала на следующую встречу.

Напомним, ранее в Иваново ранее судимый мужчина в нетрезвом состоянии отобрал у пенсионера мороженое, угрожая ему ножом. Отмечается, что преступника нашли спящим на лавочке и задержали. 

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Полиция задержала жителя Иваново, который отобрал у пенсионера мороженое и уснул
10 августа 2023, 17:01

Фото: iStock/Rawf8

В Иваново ранее судимый мужчина в нетрезвом состоянии отобрал у пенсионера мороженое, угрожая ему ножом. Об этом сообщили в УМВД по региону.
Отмечается, что преступника нашли спящим на лавочке и задержали. Инцидент произошел на улице Демьяна Бедного в Иваново. 78-летний пенсионер обратился в полицию после угроз неизвестного гражданина.

Злоумышленником оказался 59-летний ранее судимый за угрозу убийством и кражу. Сообщается, что возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ.

Напомним, ранее житель Ханты-Мансийского автономного округа во время охоты, случайно подстрелил ребенка, перепутав его с гусем. Охотник попал в голову 15-летнему школьнику. Подростка экстренно госпитализировали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, охотник задержан.

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При обстреле ВСУ Брянской области погиб человек
Богомаз: Один человек погиб при обстреле ВСУ села Чаусы Брянской области
10 августа 2023, 16:46

Фото: iStock/Standart

Один человек погиб, еще двое получили ранения после обстрела села Чаусы Погарского района Брянской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграмм-канале.
В ходе очередного обстрела военнослужащими украинских формирований, погиб мирный житель, еще два человека получили ранения. 

Глава региона сообщил, что пострадавшие экстренно госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Богомаз также добавил, что повреждено имущество сельхозпредприятия. На место происшествия прибыли экстренные службы.

Ранее, Богомаз сообщил об обстреле ВСУ села в Брянской области. 

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Подмосковье ищет медработников