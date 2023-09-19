Подмосковные ветеринары сохранили лапу ручному еноту

Фото: Минсельхозпрод МО
Сотрудники Государственной ветеринарной службы Подмосковья спасли от ампутации лапы енота Тиму. Об этом сообщил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области, руководитель Госветслужбы региона Сергей Воскресенский.
Инцидент произошёл в городском округе Домодедово. За помощью к ветеринарам обратились владельцы, питомец которых повредил лапу, пытаясь пролезть под металлическим забором. После осмотра животного было решено провести операцию.
Специалисты провели хирургическое вмешательство, наложили еноту повязку, ввели антибиотики, обезболивающие и противошоковые препараты.
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Специалисты провели хирургическое вмешательство, наложили еноту повязку, ввели антибиотики, обезболивающие и противошоковые препараты.
«В государственных ветеринарных клиниках мы предоставляем широкий спектр услуг, который соответствует всем запросам жителей Московской области. Жители региона всё чаще заводят экзотических питомцев, которые тоже болеют и требуют особенного подхода», – отметил Воскресенский.Сейчас Тим идет на поправку, каждый день ему проводят перевязки и процедуры. Хозяевам животных можно обратиться в единый контактный Центр государственной ветеринарной службы Минсельхозпрода Московской области по телефону 8 (495) 668-01-25.
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Лора Луганская