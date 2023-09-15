Подмосковных водителей предупредили об опасности езды по двору

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Во дворах и жилых зонах действуют такие же правила дорожного движения, как и на автодорогах. Об этом напомнили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Как отметили в ведомстве, двор – территория повышенной опасности. Из-за невнимательности участников дорожного движения там может произойти ДТП.
В министерстве рекомендуют автомобилистам быть осмотрительнее, не разгоняться во дворе и помнить, что пешеход имеет на этой территории приоритет.
Также стоит быть внимательными при парковке, так как рядом могут находиться дети, которых можно не заметить. Паркуясь, не нужно перекрывать проезд экстренным службам.
Пешеходам следует внимательно смотреть по сторонам и не перебегать дорогу во дворе. Во время прогулки с маленькими детьми не следует оставлять их без присмотра, нужно обязательно держать их за руку. А вечером лучше не забывать надевать световозвращатели, чтобы быть заметнее.
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В министерстве рекомендуют автомобилистам быть осмотрительнее, не разгоняться во дворе и помнить, что пешеход имеет на этой территории приоритет.
Пешеходам следует внимательно смотреть по сторонам и не перебегать дорогу во дворе. Во время прогулки с маленькими детьми не следует оставлять их без присмотра, нужно обязательно держать их за руку. А вечером лучше не забывать надевать световозвращатели, чтобы быть заметнее.
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Лора Луганская