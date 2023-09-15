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Подмосковных водителей предупредили об опасности езды по двору

15 сентября 2023, 16:37
Фото: Istockphoto / Denis Linine

Фото: Istockphoto / Denis Linine

Во дворах и жилых зонах действуют такие же правила дорожного движения, как и на автодорогах. Об этом напомнили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Как отметили в ведомстве, двор – территория повышенной опасности. Из-за невнимательности участников дорожного движения там может произойти ДТП.

В министерстве рекомендуют автомобилистам быть осмотрительнее, не разгоняться во дворе и помнить, что пешеход имеет на этой территории приоритет.


Также стоит быть внимательными при парковке, так как рядом могут находиться дети, которых можно не заметить. Паркуясь, не нужно перекрывать проезд экстренным службам.

Пешеходам следует внимательно смотреть по сторонам и не перебегать дорогу во дворе. Во время прогулки с маленькими детьми не следует оставлять их без присмотра, нужно обязательно держать их за руку. А вечером лучше не забывать надевать световозвращатели, чтобы быть заметнее.

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#московская область
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Две девочки, пострадавшие на трассе «Скандинавия», остаются в больницах
Две пострадавшие в ДТП на трассе Скандинавия велосипедистки остаются в больницах
15 сентября 2023, 23:15

Фото: Минздрав МО

Еще одна девочка, пострадавшая в результате аварии с группой велосипедисток на трассе в Ленинградской области, была выписана из больницы, сообщили представители комитета по здравоохранению Петербурга в пятницу. Однако две девочки продолжают находиться на стационарном лечении.
Напомним, что ДТП произошло 7 сентября на 59-м километре трассы «Скандинавия». Водитель тягача по неустановленным причинам столкнулся с легковым автомобилем Ford, который сопровождал группу из 11 школьниц-велосипедисток в возрасте 14-15 лет. В результате столкновения легковой автомобиль затем наехал на велосипедисток. По данным полиции, две девочки погибли на месте, и еще двое пострадали. Официально подтверждено, что в аварии погибли два человека, а десять пострадали. Пострадавшие велосипедистки были спортсменками школы Олимпийского резерва из Сестрорецка.

Водителя грузовика, устроившего ДТП с велосипедистками, суд арестовал на два месяца. По последним данным, из больницы была выписана еще одна 15-летняя велосипедистка, доставленная бортом санавиации. Две другие пострадавшие девочки остаются в больницах и находятся в состоянии средней тяжести.

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#больницы
#всу
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Глава Роскосмоса Борисов назвал возможную причину аварии станции «Луна-25»
15 сентября 2023, 22:45

Фото: администрация г. о. Химки

Глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил предварительную причину неудачи миссии автоматической межпланетной станции «Луна-25». Станция могла разбиться из-за того, что акселерометр не передал необходимую для выключения двигателя информацию.
По словам Борисова, специальная комиссия рассматривает 16 возможных причин неправильной работы акселерометра. Выяснение причин аварии «Луны-25» планируют завершить в конце сентября, сказал глава Роскосмоса. 
 
«Луна-25», созданная на Научно-производственном объединении им. Лавочкина в Химках, стартовала 11 августа с космодрома «Восточный». Межпланетная автоматическая станция должна была совершить посадку в окрестности Южного полюса Луны для изучения лунных реголита и экзосферы.   

Станцию создали с использованием только российских элементов и последних открытий в области космического приборостроения. Она успела передать первые снимки лунной поверхности телевизионными камерами комплекса СТС-Л.
 
Однако 21 августа «Луна-25» прекратила своё существование из-за столкновения с поверхностью Луны. 

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#космос
#роскосмос
#луна
#наука
#авария
#химки
#подмосковье
#московская область
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В Волгоградской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку
15 сентября 2023, 22:36

Фото: iStock/Diy13

В Волгоградской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
«Около 17.00 самолет экстренно сел между хуторами Краснокоротковский и Буденовский. Пилот был доставлен в больницу», - прокомментировал ситуацию источник СМИ в экстренных службах. 

12 сентября бомбардировщик Су-24М потерпел крушение в Калачёвском районе под Волгоградом. Самолет упал при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Боекомлект отсутствовал. В администрации Калачёвского района сообщили, что жертв и разрушений на месте падения Су-24 в Волгоградской области нет.

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#самолет
#пилот
#больница
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В посёлке Монино рухнула водонапорная башня постройки 30-х годов
15 сентября 2023, 22:35

Фото: Елена Катасонова

В посёлке Монино городского округа Щёлково обрушилась кирпичная кладка недействующей водонапорной башни. ЧП произошло на улице Авиационной между домами №5 и №7. Площадь обрушения составила 10 кв м, сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области.
Башня оцеплена, к ней никого не подпускают. Информация о пострадавших не поступала. Очевидцы сообщают о громком хлопке, который предшествовал обрушению. 
«Я живу в соседнем доме № 4. В момент хлопка был на балконе и почувствовал, как дом затрясся. Позже увидел у башни толпу народа, пожарных, полицию. Там обрушилась часть фасада, верхнее бетонное кольцо просто упало на землю. Считаю, что обрушение произошло от ветхости постройки», – поделился местный житель Владимир Шилко
Башня была возведена в 1930-е годы ХХ века. Она давно не используется и закрыта для посещения. В администрации муниципалитета приняли решение ближайшее время снести постройку. 

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В Нижнем Новгороде полицейские на патрульной машине сбили подростка на переходе

СК в Новосибирске проведёт проверку после травмирования новорождённого в роддоме

СК: В Реутове возбудили дело по факту травмирования четырёхлетней девочки в ТЦ
 

#монино
#чп
#мчс
#подмосковье
#московская область
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В Нижнем Новгороде полицейские на патрульной машине сбили подростка на переходе
15 сентября 2023, 21:40

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Нижнем Новгороде полицейские на патрульной машине сбили подростка на переходе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
По информации ведомства, авария случилась вечером 15 сентября на проспекте Гагарина. 

Предположительно, полицейские на патрульной машине сбили 14-летнего подростка, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Правоохранители сразу же вызвали на место происшествия скорую помощь.

Подростка доставили в больницу. Его жизни ничего не угрожает.

«Действиям полицейского будет дана принципиальная оценка со стороны руководства ГУ МВД России по Нижегородской области, и он будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством», - прокомментировали ситуацию представители МВД.

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#мвд
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#нижний новгород
#дтп
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Публицист Станислав Белковский* включëн в список иноагентов
15 сентября 2023, 21:17

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Публицист Станислав Белковский* включëн в список иноагентов, об этом сообщили в Минюсте РФ.
По информации министерства, он принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов, а также пропагандировал антигосударственную деятельность, направленную на формирования негативного образа РФ и дискредитацию СВО, а также распространял фейки.

Белковский* являлся колумнистом газеты «Московский комсомолец», участвовал в еженедельной программе «Белковский. Прямая линия» в качестве «главного специалиста» телеканала «Дождь»*, а также был автором еженедельной передачи «Время Белковского» на радиостанции «Эхо Москвы».

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*Является иностранным агентом

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СК в Новосибирске проведет проверку после травмирования новорожденного в роддоме
15 сентября 2023, 20:38

Фото: iStock/Kwangmoozaa

Следственный комитет начал проверку в роддоме Новосибирска после информации о травмировании новорожденного.
Напомним, во время родов врачи начали вытаскивать мальчика руками. Медсестра дернула ребенка за ногу так сильно, что он ударился о железный поднос. В результате, у новорожденного диагностировали перелом тазобедренной кости, повреждение плечевого сплетения и тромбоз. Теперь ему предстоит долгая реабилитация.

«В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в материале средства массовой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — прокомментировали ситуацию представители СК.

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СК: В Реутове возбудили дело по факту травмирования четырехлетней девочки в ТЦ
15 сентября 2023, 20:22

Фото: iStock/AgFang

Уголовное дело возбудили после того, как четырехлетней девочке оторвало три пальца в ТЦ подмосковного города Реутов, сообщили представители столичного Следственного комитета в своем Telegram-канале.
Напомним, происшествие случилось вечером 14 сентября в реутовском ТЦ «Шоколад». Родители с ребенком спускались по эскалатору, когда, внезапно, услышали жуткие крики девочки. Пальцы малышки застряли между ступенями, когда она споткнулась и упала. Три пальца на левой руке четырехлетней девочки сильно пострадали. К сожалению, их пришлось ампутировать.

«Следователем следственного отдела по Балашихе ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (ч. 1 ст. 238 УК РФ), в связи с травмированием 4-летнего ребёнка в торговом центре», - прокомментировали ситуацию представители СК.

Ход и результаты проверку также контролирует прокуратура.

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#ребёнок
#ампутация
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В Свердловской области грузовик влетел в автобус, пострадал ребенок
15 сентября 2023, 19:31

Фото: iStock/conejota

В Свердловской области грузовик столкнулся с автобусом, об этом сообщили в прокуратуре по региону.
ДТП произошло в городе Березовский. 

По информации ведомства, грузовой автомобиль выполнял разворот, находясь в правом ряду, и столкнулся с автобусом из второго ряда. 

«Предварительно, в результате ДТП пострадали два человека - женщина, 1961 года рождения, которой госпитализация не потребовалась, и девочка, 2006 года рождения, которую в настоящее время обследуют врачи ДГКБ 9», - прокомментировали ситуацию в прокуратуре. 

Представители ведомства проведут проверку по факту происшествия, чтобы установить правильность прохождения техосмотра грузовика, а также медосмотра водителя перед выходом на маршурт.

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