Подмосковные аварийные службы из-за ливней перевели в режим повышенной готовности

Фото: Минтранс МО
Подмосковная аварийно-восстановительная служба из-за обильных осадков переведена в режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Также в повышенную готовность переведены коммунальные, аварийные и диспетчерские службы. МинЖКХ Подмосковья держит ситуацию на контроле.
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Лора Луганская