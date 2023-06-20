Подмосковные следователи занялись ЧП с девушкой, попавшей в реанимацию после ринопластики

Фото: ГУ СКР РФ по МО
Возбуждено уголовное дело
Дело будут расследовать по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. Максимальное наказание – лишение свободы на два года, отметила Врадий.
Как ранее сообщало «Радио 1», 15 июня у 25-летней москвички во время плановой операции по коррекции носа в одной из частных клиник остановилось дыхание. Она попала в реанимацию другого медучреждения. Сейчас состояние пациентки стабильно, её жизни ничто не угрожает.
По словам Врадий, следователи допросили сотрудников клиники и врачей, проводивших операцию, изъяли медицинские документы. Кроме того, изъято 15 ампул препарата, использованном при операции. Впереди – допрос анестезиолога и проведение экспертиз.
Лора Луганская