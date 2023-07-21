Подмосковные спасатели достали пострадавших в ДТП из перевернувшегося автомобиля

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины Глушковского района, об этом он написал в своем телеграмм-канале. «В поселке Теткино насчитали 25 прилетов. В результате повреждена линия электропередачи, часть населенного пункта осталась без электричества», – рассказал губернатор.