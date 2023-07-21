Подмосковные спасатели достали пострадавших в ДТП из перевернувшегося автомобиля

Фото: пресс-службе Мособлпожспаса
Работники Мособлпожспаса вместе с сотрудниками воинской части помогли водителю и пассажиру автомобиля, опрокинувшегося на крышу в результате ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Авария произошла в Рузском городском округе. На автодороге возле деревни Воробьёво автомобиль ВАЗ 2112 вылетел с трассы в кювет, проехал несколько метров и перевернулся на крышу.
Прибыв на место ДТП, спасатели стабилизировали машину и отключили аккумулятор. Затем они извлекли из «перевёртыша» водителя и пассажира, наложили им шейные корсеты и до приезда скорой помощи контролировали их самочувствие.
Когда прибыла скорая, пострадавших передали медикам для госпитализации.
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Прибыв на место ДТП, спасатели стабилизировали машину и отключили аккумулятор. Затем они извлекли из «перевёртыша» водителя и пассажира, наложили им шейные корсеты и до приезда скорой помощи контролировали их самочувствие.
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Лора Луганская