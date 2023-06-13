Подмосковные спасатели достали провалившуюся в пожарный колодец собаку

Фото: Мособлпожспас
Местный житель услышал вой пса из люка
Работники Мособлпожспаса вызволили из незакрытого колодца для пожарного гидранта провалившуюся туда собаку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошёл в городе Хотьково Сергиево-Посадского городского округа. За помощью спасателей обратился местный житель, который услышал раздающийся из люка жалобный вой пса.
Прибыв на место, работники подразделения обнаружили на дне колодца обессиленное животное. Спасатели опустили в люк багор и, зацепив пса за ошейник, быстро достали его с полутораметровой глубины. Оказавшись на поверхности, животное пришло в себя и отправилось по своим делам.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье спасли выводок утят, которые провалились в ливнёвку.
Инцидент произошёл в городе Хотьково Сергиево-Посадского городского округа. За помощью спасателей обратился местный житель, который услышал раздающийся из люка жалобный вой пса.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье спасли выводок утят, которые провалились в ливнёвку.
Лора Луганская