Подмосковные спасатели нашли в лесу под Серебряными Прудами заблудившегося грибника

Фото: Мособлпожспас
Работники Мособлпожспаса вместе с полицейскими, местными жителями и добровольцами из отряда «Лиза Алерт» нашли и эвакуировали из леса пожилого мужчину.
ЧП произошло у села Узуново городского округа Серебряные Пруды, сообщили в пресс-службе ведомства.
Сообщение о происшествии поступило на пульт Серебряно-Прудского пожарно-спасательных гарнизона утром 1 июля. За помощью обратилась дочь пропавшего. Она рассказала, что отец отправился из СНТ «Узуново-2» в лес за грибами, предупредив жену, и до ночи не вернулся.
Ориентир на поиск был взят со слов дочери. К полудню удалось выйти на след потерявшегося: были найдены его сумка с одним грибом и нож.
Во второй половине дня мужчину обнаружили в густой траве. Он подавал признаки жизни. Спасатели положили его на носилки и понесли к ближайшему месту, куда смогла подъехать скорая помощь. Грибник был госпитализирован с обезвоживанием и переохлаждением.
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Сообщение о происшествии поступило на пульт Серебряно-Прудского пожарно-спасательных гарнизона утром 1 июля. За помощью обратилась дочь пропавшего. Она рассказала, что отец отправился из СНТ «Узуново-2» в лес за грибами, предупредив жену, и до ночи не вернулся.
Во второй половине дня мужчину обнаружили в густой траве. Он подавал признаки жизни. Спасатели положили его на носилки и понесли к ближайшему месту, куда смогла подъехать скорая помощь. Грибник был госпитализирован с обезвоживанием и переохлаждением.
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Лора Луганская