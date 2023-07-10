Подмосковные спасатели нашли в лесу заблудившуюся любительницу грибов

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Работники Мособлпожспаса вывели из леса местную жительницу, которая заблудилась во время сбора грибов. Инцидент произошёл в городском округе Лотошино, сообщили в пресс-службе ведомства.
В Единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонил взволнованный мужчина и сообщил, что его жена заблудилась в лесу у деревни Кушелово. Найти её самостоятельно он не смог.
Прибыв в район поиска, работники противопожарно-спасательной службы начали прочёсывать лес и звать заблудившуюся 55-летнюю женщину. К счастью, с собой у неё был заряженный телефон, и специалисты могли поддерживать с ней связь.
Поиски продлились около часа. Ориентируясь на звуковые сигналы, любительница грибов вышла навстречу работникам Мособлпожспаса. Медицинская помощь местной жительнице не понадобилась.
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Прибыв в район поиска, работники противопожарно-спасательной службы начали прочёсывать лес и звать заблудившуюся 55-летнюю женщину. К счастью, с собой у неё был заряженный телефон, и специалисты могли поддерживать с ней связь.
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Лора Луганская