Подмосковные спасатели освободили застрявшего в стене дома котёнка

Фото: Мособлпожспас
Работники Мособлпожспаса извлекли котёнка, зажатого между стеной и обшивкой дома. Инцидент произошел в посёлке Деденёво Дмитровского городского округа, сообщили в пресс-службе ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила хозяйка частного дома. Женщина несколько дней слышала за стеной жалобный писк, но не могла сама вызволить животное.
Прибывшие на вызов работники противопожарно-спасательной службы разобрали часть стены с помощью бензопилы и слесарного инструмента и извлекли из ниши серого котёнка. Спасатели установили, что животное оказалось за обшивкой, упав с чердака.
Специалисты передали котёнка 76-летней хозяйке усадьбы, которая накормила его и забрала себе.
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Прибывшие на вызов работники противопожарно-спасательной службы разобрали часть стены с помощью бензопилы и слесарного инструмента и извлекли из ниши серого котёнка. Спасатели установили, что животное оказалось за обшивкой, упав с чердака.
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Лора Луганская