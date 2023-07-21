Подмосковные спасатели помогли коллегам из Тверской извлечь из болота лошадь

Фото: Мособлпожспас
Работники Мособлпожспаса помогли спасти лошадь, увязшую в реке в Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Случай произошёл у деревни Ульяново. Рано утром за помощью к работникам противопожарно-спасательной службы обратились коллеги из соседнего региона.
Они рассказали, что обнаружили на реке Шоша напуганное животное, увязшее в заболоченном устье водоёма. Специалисты пригласили ветеринара, и тот ввёл животному успокоительное. Затем огнеборцы обвязали лошадь пожарными рукавами и с помощью автоцистерны вытащили на берег.
Спасательная операция длилась семь часов и завершилась успешно. Хозяева лошади, владельцы частной конюшни, поблагодарили спасателей за помощь и профессионализм.
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Они рассказали, что обнаружили на реке Шоша напуганное животное, увязшее в заболоченном устье водоёма. Специалисты пригласили ветеринара, и тот ввёл животному успокоительное. Затем огнеборцы обвязали лошадь пожарными рукавами и с помощью автоцистерны вытащили на берег.
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Лора Луганская