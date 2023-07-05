Подмосковные спасатели помогли пассажирке влетевшего в столб автомобиля

Фото: Мособлпожспас
Работники Мособлпожспаса помогли 16-летней пассажирке легкового автомобиля, протаранившего опору уличного освещения. ДТП произошло в городском округе Луховицы, сообщили в пресс-службе ведомства.
Рано утром в единую службу экстренной помощи «Система-112» позвонили очевидцы и сообщили, что на участке автодороги Белоомут-Гидроузел ВАЗ-2114 въехал в столб. Пострадала несовершеннолетняя девушка.
Прибыв на место аварии, сотрудники сразу отключили аккумулятор автомобиля, чтобы избежать возгорания топлива. Огнеборцы вместе с медиками извлекли пассажирку из салона и перенесли в машину скорой помощи.
Пострадавшую с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму доставили в Луховицкую ЦРБ. Водитель в медицинской помощи не нуждался.
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Прибыв на место аварии, сотрудники сразу отключили аккумулятор автомобиля, чтобы избежать возгорания топлива. Огнеборцы вместе с медиками извлекли пассажирку из салона и перенесли в машину скорой помощи.
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Лора Луганская