Подмосковные спасатели провели рейды на диких пляжах региона

Фото: Мособлпожспас
Работники Мособлпожспаса провели профилактические рейды на подмосковных водоёмах, где запрещено купаться. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Во время патрулирования спасатели напомнили гражданам о запрете купания в несанкционированных местах, раздали листовки с правилами оказания первой помощи пострадавшим.
Спасатели также посоветовали местным жителям не оставлять без присмотра детей и подавать им пример, выбирая для отдыха только оборудованные пляжи.
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«Работники региональной противопожарно-спасательной службы рекомендовали любителям активного отдыха посещать только специально оборудованные пляжи, где территории благоустроены, а на дне водоёмов нет битого стекла, арматуры и бытового мусора. Они рассказали гражданам, что запрещено заходить в воду и нырять в состоянии алкогольного опьянения», – говорится в сообщении.
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Лора Луганская