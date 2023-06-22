Подмосковные спасатели сняли повисшего за окном второго этажа подростка

Фото: Мособлпожспас
12-летний мальчик пытался покинуть квартиру
Работники Мособлпожспаса спасли мальчика, повисшего за окном второго этажа во время попытки покинуть квартиру. Инцидент произошёл в Сергиево-Посадском городском округе, сообщили в пресс-службе ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились взволнованные прохожие, которые увидели, что ребёнок стоит на выступе стены дома, держась за подоконник, и зовёт на помощь.
Ранее «Радио 1» сообщало, что спасатели напомнили жителям Подмосковья, чем пляж отличается от зоны отдыха.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились взволнованные прохожие, которые увидели, что ребёнок стоит на выступе стены дома, держась за подоконник, и зовёт на помощь.
«Выяснилось, что, находясь дома с сестрой, 12-летний мальчик решил выйти на улицу, но ключей от квартиры у него не было. Парень решил спуститься по верёвке, сплетённой из простыней. Оказавшись за окном, он испугался, а обратно залезть уже не смог», – поделился замначальника части Сергей Шумов.К моменту прибытия противопожарно-спасательной службы у подростка затекли руки и ноги. Сотрудники подогнали машину к стене дома. Один спасатель забрался на автомобиль и, подхватив подростка, помог ему спустится на крышу машины, а затем по лестнице – на землю. В медицинской помощи школьник не нуждался.
Ранее «Радио 1» сообщало, что спасатели напомнили жителям Подмосковья, чем пляж отличается от зоны отдыха.
Лора Луганская