Подмосковные спасатели вызволили водителя перевернувшегося на бок автомобиля

Фото: Мособлпожспас
Работники Мособлпожспаса извлекли мужчину из автомобиля, который в результате ДТП опрокинулся на бок. Авария случилась в Коломне, сообщили в пресс-службе ведомства.
На автодороге Озёры-Зарайск с трассы на обочину слетел и перевернулся Volkswagen Tiguan. Водитель оказался заблокирован в смятом салоне. В это время мимо с дежурства ехали огнеборцы пожарно-спасательной части. Увидев аварию, они вызвали коллег-спасателей и скорую помощь.
Работники Мособлпожспаса отключили аккумулятор машины, чтобы не загорелось топливо. Они оказали первую помощь пострадавшему и поддерживали с ним беседу. Прибывшие спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали водителя, ноги которого были зажаты искорёженными конструкциями.
Затем пострадавшего на жёстких носилках перенесли в машину скорой помощи, которая доставила его в больницу.
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Спасатели деблокировали пострадавшего в ДТП
Работники Мособлпожспаса отключили аккумулятор машины, чтобы не загорелось топливо. Они оказали первую помощь пострадавшему и поддерживали с ним беседу. Прибывшие спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали водителя, ноги которого были зажаты искорёженными конструкциями.
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Лора Луганская