Подмосковные судебные приставы помогли вернуть женщине крупную сумму, не пустив должника за границу

Фото: ГУРБ МО
Недобросовестный должник отказывался отдавать 2,8 млн рублей
Судебные приставы из Подмосковья ограничили должнику выезд за границу и помогли вернуть 2,8 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Москвичка более двух назад одолжила крупную сумму денег. Стороны заключили договор займа, согласно которому за пользование деньгами начислялись проценты. За нарушение срока возврата долга предполагалась выплата неустойки.
Ранее жителям Подмосковья рассказали об отсрочках исполнения решения судебных приставов.
Москвичка более двух назад одолжила крупную сумму денег. Стороны заключили договор займа, согласно которому за пользование деньгами начислялись проценты. За нарушение срока возврата долга предполагалась выплата неустойки.
«Однако долг не был выплачен вовремя. Женщина обратилась в суд, который удовлетворил взыскание всей суммы с процентами и неустойкой. Затем сотрудники Серебряно-Прудского районного отделения судебных приставов временно ограничили должнику право выезда за пределы России, когда тот запланировал поездку на отдых», – говорится в сообщении.Сообщается, что это ускорило выплату, и должник вернул всю сумму.
Ранее жителям Подмосковья рассказали об отсрочках исполнения решения судебных приставов.
Лора Луганская