Подольский педофил заявил, что девочка согласилась на близость за 1000 рублей

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz
Задержанный в Подольске мужчина, которого арестовали за изнасилование 11-летней девочки, заявил, что ребенок согласился на близость с ним за тысячу рублей, сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, вечером 23 октября 11-летняя школьница возвращалась домой и наткнулась на незнакомого мужчину, который начал жаловаться ей на жизнь. Он заманил девочку в здание заброшенной больницы, а затем скрутил её и изнасиловал.
Однако, жители Подольска узнали в описании школьницы местного жителя и стали распространять в сети его фотографии. По их словам, на его счету могут быть несколько жертв насилия.
Полиции удалось задержать 28-летнего Андрюса Серапинаса, который, сперва, отрицал, что знает изнасилованную девочку.
Позже, на допросе, Серапинас все же раскололся. Он рассказал, что встретил школьницу на улице и стал беседовать с ней. Мужчина предложил дать девочке денег на карманные расходы, а взамен провести с ним немного времени наедине. По его словам, пятиклассница согласилась и они вместе пришли в здание заброшенной больницы, где ребенок раньше играл с подружками. Там педофил и изнасиловал девочку.
Сейчас Серапинаса проверяют на причастность к другим преступлениям.
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Однако, жители Подольска узнали в описании школьницы местного жителя и стали распространять в сети его фотографии. По их словам, на его счету могут быть несколько жертв насилия.
Позже, на допросе, Серапинас все же раскололся. Он рассказал, что встретил школьницу на улице и стал беседовать с ней. Мужчина предложил дать девочке денег на карманные расходы, а взамен провести с ним немного времени наедине. По его словам, пятиклассница согласилась и они вместе пришли в здание заброшенной больницы, где ребенок раньше играл с подружками. Там педофил и изнасиловал девочку.
Сейчас Серапинаса проверяют на причастность к другим преступлениям.
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Евгения Парфентьева