Подозреваемый по делу об организации экскурсий по коллекторам в Москве сбежал в Дубай

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Следователи до сих пор не могут связаться с генеральным директором «Авангарда» Александром Лазовским, который может быть причастен к организации смертельной экскурсии по коллекторам Москвы, в которой погибли восемь человек, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, компания Лазовского связана с организаций экскурсий по подземным тоннелям реки Неглинка в Москве.
Сразу после трагедии Лазовский уехал в Дубай.
Следственный комитет предъявил обвинение задержанному Никите Дубасу, который является одним изз организаторов по коллекторам, в которой погибли восемь человек.
Сегодня спасатели извлекли из Москвы-реки тела всех восьми погибших на экскурсии по коллекторам диггеров. Помимо восьми взрослых, в подземных тоннелях столицы погибли и трое подросток от 15 до 17 лет.
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Сразу после трагедии Лазовский уехал в Дубай.
Сегодня спасатели извлекли из Москвы-реки тела всех восьми погибших на экскурсии по коллекторам диггеров. Помимо восьми взрослых, в подземных тоннелях столицы погибли и трое подросток от 15 до 17 лет.
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Евгения Парфентьева