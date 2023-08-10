Подозреваемый в убийстве кандидата в президенты Эквадора умер

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Мужчина, подозреваемый в убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо, умер от огнестрельных ранений, сообщила генеральная прокуратура Эквадора, передает РИА Новости.
«В ходе перестрелки с охраной подозреваемый был ранен, после чего задержан. С серьезными травмами его доставили в Unidad de Flagrancia в Кито. Его смерть была подтверждена бригадой скорой помощи», — гласит заявление прокуратуры, опубликованное в социальной сети Twitter.Фернандо Вильявисенсьо был убит во время публичного выступления в четверг, при этом восемь человек также были ранены. По данным опросов, на момент гибели Вильявисенсьо не был главным претендентом на предстоящих выборах 20 августа.
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