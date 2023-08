Подозреваемого в избиении барменши в кафе на Камчатке задержала полиция

«К мировому судье судебного участка № 422 Таганского района города Москвы поступил административный материал, составленный за повторный отказ локализовать персональные данные российских пользователей в отношении Match Group LLC», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.

Match Group LLC – это американская компания, специализирующаяся на приложениях и сервисах для знакомств в интернете. Помимо Tinder, в MG разработали и такие онлайн-сервисы как: Match.com, Meetic, Ok Cupid, Hinge, Plenty Of Fish, Our Time.Сейчас владельца компании грозит штраф в 18 миллионов рублей. Tinder прекратил свою работу в РоссииTinder ушел из России – « Великая трагедия или небесное благословение? » – поделилась сексолог СавскаяМилонов предложил создать российский сервис для знакомств с верификацией через «Госуслуги»