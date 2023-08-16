Подозреваемого в избиении барменши в кафе на Камчатке задержала полиция

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На Камчатке полиция задержала повара Дмитрия Рязанова, именно его подозревают в избиении барменши в кафе, сообщает Telegram-канал 112.
Напомним, сегодня стало известно, что повар зверски избил барменшу в кафе после ее замечания о том, что ему не стоит находиться в заведении пьяным. Повар стал избивать девушку кулаками, затем повалил на пол и бил ногами по голове. После этого, разъяренный мужчина схватил ножи стал угрожать посетителям кафе. После избиения, мужчина скрылся.
Выяснилось, что Рязанов уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В 2005 году он также жестоко избил женщину в Краснодаре возле кафе «Берег».
Сейчас с задержанным работают следователи.
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Выяснилось, что Рязанов уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В 2005 году он также жестоко избил женщину в Краснодаре возле кафе «Берег».
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Евгения Парфентьева