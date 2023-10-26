Подозреваемого в стрельбе в Льюистоне разыскивают сотни полицейских

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Подозреваемый в стрельбе в Льюистоне (США, штат Мэн) разыскивается несколькими сотнями полицейских. Об этом сообщает глава департамента общественной безопасности штата Майкл Сасчак, пишет Reuters.
«Буквально сотни полицейских работают по всему штату Мэн, чтобы расследовать это дело, установить местонахождение [Роберта] Карда», — заявил Сасчак.О стрельбе в Льюистоне стало известно 26 октября примерно в 19:00 по местному времени (02:00 по мск). Подозреваемый Роберт Кард действовал в трех местах города, от его рук, по предварительным данным, погибло 22 человека.
Случившееся ЧП в американском городе оказалось самым крупным в США за 2023 год. Эту информацию предоставила организация «Gun Violence Archive» (Архив по насилию с использованием огнестрельного оружия). Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак