Подозреваемого в убийстве 16-летней девушки из Каменска-Уральского арестовали до 10 октября

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Суд предъявил обвинения в убийстве 16-летней девушки жителю Каменска-Уральского, сообщает Следственный комитет по региону.
9 августа шестнадцатилетнюю жительницу Каменска-Уральского в Свердловской области обнаружили мертвой в овраге. За день до этого девушка ездила в Екатеринбург и вернулась домой на последней электричке, которая привезла ее к платформе Каменска-Уральского в 23:01. Автобусы в это время уже не ходили, поэтому девушке пришлось возвращаться через лесопарк. На следующее утро тело девушки обнаружили в овраге, в 10 метрах от дороги.
Позже по подозрению в убийстве девушки был задержан 34-летний местный житель. Выяснилось, что он был последним, кто видел ее в живых, к тому же, именно он забрал у убитой телефон, а затем закопал его неподалеку.
Эдуард Голиков работает в Каменске-Уральском стропальщиком. Сперва он полностью отрицал свою вину, однако, позже, стал сотрудничать со следствием и даже показал, где именно он спрятал мобильный телефон убитой.
Суд предъявил Голикову обвинения в убийстве. Он будет находиться под стражей до 10 октября.
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Позже по подозрению в убийстве девушки был задержан 34-летний местный житель. Выяснилось, что он был последним, кто видел ее в живых, к тому же, именно он забрал у убитой телефон, а затем закопал его неподалеку.
Суд предъявил Голикову обвинения в убийстве. Он будет находиться под стражей до 10 октября.
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Евгения Парфентьева