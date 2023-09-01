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Подозреваемого в убийстве 16-летней девушки из Каменска-Уральского арестовали до 10 октября

СК: Подозреваемого в убийстве 16-летней девушки из Каменска-Уральского арестовали до 10 октября
01 сентября 2023, 13:36
Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Суд предъявил обвинения в убийстве 16-летней девушки жителю Каменска-Уральского, сообщает Следственный комитет по региону.
9 августа шестнадцатилетнюю жительницу Каменска-Уральского в Свердловской области обнаружили мертвой в овраге. За день до этого девушка ездила в Екатеринбург и вернулась домой на последней электричке, которая привезла ее к платформе Каменска-Уральского в 23:01. Автобусы в это время уже не ходили, поэтому девушке пришлось возвращаться через лесопарк. На следующее утро тело девушки обнаружили в овраге, в 10 метрах от дороги.

Позже по подозрению в убийстве девушки был задержан 34-летний местный житель. Выяснилось, что он был последним, кто видел ее в живых, к тому же, именно он забрал у убитой телефон, а затем закопал его неподалеку.


Эдуард Голиков работает в Каменске-Уральском стропальщиком. Сперва он полностью отрицал свою вину, однако, позже, стал сотрудничать со следствием и даже показал, где именно он спрятал мобильный телефон убитой.

Суд предъявил Голикову обвинения в убийстве. Он будет находиться под стражей до 10 октября.

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#суд
#телефон
#екатеринбург
#убийство
#подросток
#следственный комитет
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«Настоящая мясорубка»: Родители подрались с охранником после школьной линейки
В Екатеринбурге родители подрались с охранником после школьной линейки
01 сентября 2023, 13:57

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

В школе Екатеринбурга после линейки между родителями и охраной произошла потасовка, сообщает E1.RU.
Драка после праздничной линейки произошла в Академическом районе в школе № 79 на проспекте Академика Сахарова.

По информации СМИ, родителей не пустили в здание школы на торжественную линейку, и они остались ждать своих детей за турникетами. Когда школьники стали выходить наружу, и родители взрослые принялись искать своих детей, началась давка. 

«Настоящая мясорубка была, первоклашек чуть не задавила толпа, родители теряли своих детей в школе, их не пускали. Была потасовка между родителем и охранником», - рассказала очевидица событий.

Официальными комментариями от министерства образования СМИ пока не располагает, однако, известно, что родители жаловались на неорганизованность работы персонала. 

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#драка
#школы
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#родители
#охрана
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Петербурженка во время секса откусила возлюбленному часть уха
Мужчина из Петербурга лишился части уха во время секса
01 сентября 2023, 13:40

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Житель петербургского Ломоносова лишился части уха во время секса. Об этом сообщает издание «Фонтанка».
По информации портала, во время интимной близости, петербурженка откусила своему возлюбленному мочку уха.  

Прибывшие на место инцидента медики обнаружили часть уха мужчины возле кровати. Рану потерпевшему обработали, от госпитализации он отказался. Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Писать заявление на свою любовницу мужчина не стал.    
 
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#женщина
#медики
#заявление
#секс
#происшествия
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Подозреваемого в убийстве школьницы из Каменска-Уральского, которую нашли в овраге, доставили в суд
Подозреваемого в убийстве школьницы из Каменска-Уральского, доставили в суд
01 сентября 2023, 13:26

Фото: iStock/Zolnierek

Эдуарда Голикова, которого подозревают в убийстве 16-летней девушки из Каменска-Уральского, доставили в суд, сообщает «РЕН ТВ».
9 августа шестнадцатилетнюю жительницу Каменска-Уральского в Свердловской области обнаружили мертвой в овраге. За день до этого девушка ездила в Екатеринбург и вернулась домой на последней электричке, которая привезла ее к платформе Каменска-Уральского в 23:01. Автобусы в это время уже не ходили, поэтому девушке пришлось возвращаться через лесопарк. На следующее утро тело девушки обнаружили в овраге, в 10 метрах от дороги.

При этом, на теле девушки не было обнаружено следов насильственной смерти, как позже отметил отец погибшей, следов полового насилия на ее теле также не было.

«Следователи выяснили, что Голиков забрал у школьницы телефон и закопал его. Мужчина сам показал следователям место, куда спрятал смартфон. Телефон изъяли и отвезли в Следственный комитет», - прокомментировал ситуацию собеседник СМИ. 

Сперва подозреваемый полностью отрицал свою вину, заявляя, что они с убитой просто двигались в одном направлении, однако, позже он признался, что проехав девушку, которая шла по улице одна, он вернулся назад, и увидел, что, якобы, школьнице стало плохо. По его словам, она сама ушла в лес и легла в канаву. 

По информации СМИ, Голиков, предположительно, уже пытался изнасиловать девушку в кафе в 2015 году.

Сейчас мужчине готовятся избрать меру пресечения.

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#телефон
#следственный комитет
#следователи
#отец
#екатеринбург
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Десятимесячная девочка выпала из окна третьего этажа
В Саратовской области десятимесячная девочка выпала из окна третьего этажа
01 сентября 2023, 12:34

Фото: iStock/Zigmunds Dizgalvis

В Саратовской области десятимесячная девочка выпала из окна третьего этажа, сообщает «ЧП Саратов».
Инцидент произошел в городе Вольск 1 сентября. 

В доме №53/1 по улице Фирстова десятимесячная девочка выпала из окна с высоты третьего этажа.

Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали ребенка в больницу. О ее нынешнем состоянии ничего не известно.

Также пока не раскрыто, при каких обстоятельствах десятимесячный ребенок смог забраться на подоконник и выпасть из окна. 

Ранее в Новой Москве из окна многоквартирного дома с третьего этажа выпал четырёхлетний ребенок, он находится в больнице.

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В Каменске-Уральском задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки

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#ребёнок
#медики
#происшествия
#девочка
#падение
#саратов
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В Каменске-Уральском задержали подозреваемого в громком убийстве школьницы
В Каменске-Уральском задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки
01 сентября 2023, 11:43

Фото: iStock/FOTOKITA

В Каменске-Уральском задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 16-летней девушки, сообщает Telegram-канал Baza.
9 августа шестнадцатилетнюю жительницу Каменска-Уральского в Свердловской области обнаружили мертвой в овраге. За день до этого девушка ездила в Екатеринбург и вернулась домой на последней электричке, которая привезла ее к платформе Каменска-Уральского в 23:01. Автобусы в это время уже не ходили, поэтому девушке пришлось возвращаться через лесопарк. На следующее утро тело девушки обнаружили в овраге, в 10 метрах от дороги.

При этом, на теле девушки не было обнаружено следов насильственной смерти, как позже отметил отец погибшей, следов полового насилия на ее теле также не было. 

Спустя три недели в Каменске-Уральске задержали ранее судимого 34-летнего стропальщика. В настоящий момент он отрицает свою вину.

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#екатеринбург
#убийство
#задержание
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Администратор Telegram-канала Moscow Calling признал вину в дискредитации ВС РФ
Задержанный администратор Telegram-канала Moscow Calling признал вину в дискредитации ВС РФ
01 сентября 2023, 11:25

Фото: iStock/BrianAJackson

Андрей Куршин, которого задержали по подозрению в дискредитации ВС РФ, признал свою вину, сообщает источник «РИА Новости» в правоохранительных органах.
Напомним, Куршин работает инженером в НПО «Риф», которое выпускает программное обеспечение к вооружению, и имеет вторую форму допуска к гостайне. В то же время, он вел канал Moscow Calling, в котором осуждал проведение СВО, действия российской армии, одобрял украинские атаки на территорию России, а также оскорблял военкоров и блогеров, поддерживающих ВС РФ.

«Он признал вину и сотрудничает со следствием», - прокомментировал ситуацию источник СМИ. 

Отмечается, что еще вчера дома у Куршина прошли обыски.

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#вс рф
#следствие
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Челябинская школьница умерла, отравившись грибами
В Челябинской области школьница насмерть отравилась грибами
01 сентября 2023, 11:18

Фото: iStock/Photosbypatrik

В поселке Роза Челябинской области школьница насмерть отравилась гибами, сообщает URA.RU.
«Девочку с сильным отравлением доставили в больницу. Врачи сделали все возможное для ее спасения. Но степень интоксикации организма была высокой. Организм ребенка не справился», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.

Помимо 13-летней девочки, в больницу с отравлением попала и ее мать. Женщина заявила, что они почувствовали себя плохо после того, как съели грибное блюда. 

В Следственном комитете по региону отметили, что проводят проверку по факту произошедшего и устанавливают все обстоятельства смерти подростка.  

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На Красноярской ТЭЦ-2 произошел выброс пара
На Красноярской ТЭЦ-2 произошел выброс пара, пострадавших нет
01 сентября 2023, 10:38

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Выброс пара произошел на Красноярской ТЭЦ-2, аварийная ситуация уже устранена. Об этом сообщил исполняющий обязанности первого вице-губернатора - руководителя администрации губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко в своем телеграм-канале.
Отмечается, что на работу станции инцидент не повлиял.  

Прежде, жители города сообщили о появлении дымного облака со стороны ТЭЦ. В МЧС по региону заверили, что населению произошедшее не угрожает. По словам очевидцев, они наблюдали непродолжительный выброс золы. Пономаренко подчеркнул, что аварийная ситуация разрешена и станция работает в штатном режиме. 

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#станции
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В сети появились кадры школьников, которые плывут на линейку в Приморском крае
В Уссурийске дети плывут на школьную линейку на лодках
01 сентября 2023, 10:35

Фото: iStock/Andrey Sayfutdinov

В городе Уссурийск Приморского края дети добираются на линейку Дня знаний вплавь, кадры публикует Telegram-канал «Говорит Москва».
На кадрах видно, как нарядные дети с букетами цветов плывут на резиновой лодке, которую толкает местный житель.
Напомним, на прошлой неделе в Приморском крае ввели режим ЧС из-за сильных осадков, внезапно выпавших на регион. По информации МЧС в регионе затопило более 500 жилых домов и 1700 придомовых территорий. 

Из-за наводнения в регионе перенесли начало учебного года, у старшеклассников уроки начнутся 4 сентября, у младшеклассников — 11-го. Но для торжественных линеек решили сделать исключение, чтобы не лишать детей праздника.

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