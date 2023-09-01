Подозреваемого в убийстве школьницы из Каменска-Уральского, которую нашли в овраге, доставили в суд

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Эдуарда Голикова, которого подозревают в убийстве 16-летней девушки из Каменска-Уральского, доставили в суд, сообщает «РЕН ТВ».
9 августа шестнадцатилетнюю жительницу Каменска-Уральского в Свердловской области обнаружили мертвой в овраге. За день до этого девушка ездила в Екатеринбург и вернулась домой на последней электричке, которая привезла ее к платформе Каменска-Уральского в 23:01. Автобусы в это время уже не ходили, поэтому девушке пришлось возвращаться через лесопарк. На следующее утро тело девушки обнаружили в овраге, в 10 метрах от дороги.
При этом, на теле девушки не было обнаружено следов насильственной смерти, как позже отметил отец погибшей, следов полового насилия на ее теле также не было.
Сперва подозреваемый полностью отрицал свою вину, заявляя, что они с убитой просто двигались в одном направлении, однако, позже он признался, что проехав девушку, которая шла по улице одна, он вернулся назад, и увидел, что, якобы, школьнице стало плохо. По его словам, она сама ушла в лес и легла в канаву.
По информации СМИ, Голиков, предположительно, уже пытался изнасиловать девушку в кафе в 2015 году.
Сейчас мужчине готовятся избрать меру пресечения.
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При этом, на теле девушки не было обнаружено следов насильственной смерти, как позже отметил отец погибшей, следов полового насилия на ее теле также не было.
«Следователи выяснили, что Голиков забрал у школьницы телефон и закопал его. Мужчина сам показал следователям место, куда спрятал смартфон. Телефон изъяли и отвезли в Следственный комитет», - прокомментировал ситуацию собеседник СМИ.
Сперва подозреваемый полностью отрицал свою вину, заявляя, что они с убитой просто двигались в одном направлении, однако, позже он признался, что проехав девушку, которая шла по улице одна, он вернулся назад, и увидел, что, якобы, школьнице стало плохо. По его словам, она сама ушла в лес и легла в канаву.
По информации СМИ, Голиков, предположительно, уже пытался изнасиловать девушку в кафе в 2015 году.
Сейчас мужчине готовятся избрать меру пресечения.
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Евгения Парфентьева