Подозреваемый в убийстве Ржицкого сознался в содеянном

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Сергей Денисенко, который ранее был задержан по подозрению в убийстве заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого, сознался в совершении преступления. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.
«Это было задание от украинских спецслужб», - объяснил Денисенко.
Он рассказал, что готовился к преступлению с декабря 2022 года. После совершенного убийства Денисенко планировал улететь в Турцию, а уже оттуда – в Швейцарию. Однако убийца был задержан полицейскими в Туапсе. По некоторым данным, именно там проживает его дочь. В настоящее время он находится под стражей в Краснодаре.
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