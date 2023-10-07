Подозрительное авто в Люберцах увезли на эвакуаторе

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Оцепление на месте обнаружения подозрительного автомобиля марки Audi в подмосковных Люберцах постепенно снимается. Робот-сапер успешно завершил свою работу, после чего легковой автомобиль был погружен на эвакуатор и вывезен с места происшествия, сообщает РИА Новости.
Ранее представитель экстренных служб информировал о проверке подозрительного «заминированного» автомобиля в районе подмосковных Люберец. Однако угроза оказалась не подтвержденной. Также сообщалось о проведении эвакуации фитнес-центра, находящегося рядом с местом, где стоял подозрительный автомобиль.
На текущий момент, в районе обнаружения подозрительного автомобиля на улице 3-е Почтовое отделение в Люберцах, Подмосковье, периметр оцепления постепенно сужается, и специалисты силовых структур завершают свою работу. Особенно важной была роль робота-сапера, который успешно выполнил свои задачи на месте инцидента.
Подозрительный автомобиль был погружен на автоэвакуатор и транспортирован с места событий.
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На текущий момент, в районе обнаружения подозрительного автомобиля на улице 3-е Почтовое отделение в Люберцах, Подмосковье, периметр оцепления постепенно сужается, и специалисты силовых структур завершают свою работу. Особенно важной была роль робота-сапера, который успешно выполнил свои задачи на месте инцидента.
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Артем Кузьмин