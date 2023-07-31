«Ъ»: Подполковник запаса ФСБ Игин обвиняется в получении особо крупных взяток

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Подполковник запаса Федеральной службы безопасности, гендиректор ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (НО РАО, входит в госкорпорацию «Росатом») Игорь Игин стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По версии Следственного комитета России (СКР), Игин получил 132,5 млн руб. в качестве взяток от руководства санкт-петербургского ООО «Спецпроект» за четыре заключенных в 2018-2021 годах госконтракта, а также за подписание в будущем новых договоров.
Дача взяток и посредничество в этом преступлении инкриминируются гендиректору ООО, его заместителю и финансовому директору.
Игорь Игин, который по решению Замоскворецкого суда столицы будет находиться под стражей до 24 сентября, свою вину не признает. При этом, как сообщает «Ъ», предполагаемые взяткодатели и посредник сотрудничают со следствием.
Фигурант уголовного дела просил суд не отправлять его в СИЗО, а назначить меру пресечения в виде домашнего ареста. Игин ссылался на мать, которой требуется уход и персональные санкции, которые не позволят ему покинуть территорию РФ.
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Дача взяток и посредничество в этом преступлении инкриминируются гендиректору ООО, его заместителю и финансовому директору.
Фигурант уголовного дела просил суд не отправлять его в СИЗО, а назначить меру пресечения в виде домашнего ареста. Игин ссылался на мать, которой требуется уход и персональные санкции, которые не позволят ему покинуть территорию РФ.
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Артем Путинцев