Подпольный цех по изготовлению алкоголя ликвидировали в Саратове

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Как стало известно, было изъято около 53 тысяч бутылок водки и коньяка кустарного производства.
«В складских помещениях одного из бывших торговых объектов полицейские обнаружили оборудование, емкости со спиртосодержащей жидкостью, смешанной с красителями и различными добавками», — сообщила Волк.
По словам представителя МВД, оперативники заметили фуру на прилегающей к складам парковке. Сообщается, что в фуре находилась продукция подпольного цеха, упакованная в коробки — более 450 литров алкоголя с этикетками известных торговых марок.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что в Подмосковье ликвидировали подпольное казино.