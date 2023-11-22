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Подростка из Петербурга приговорили к 6 годам колонии за поджоги военкоматов

22 ноября 2023, 21:09
Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

17-летнего подростка из Санкт-Петербурга Егора Балазейкина приговорили к шести годам колонии за поджоги военкоматов, об этом сообщает «Фонтанка».
Балазейкина задержали в феврале 2023 года. Он дважды попытался поджечь здания военных комиссариатов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, однако, ни одно из них не загорелось. Его действия квалифицировали как попытку теракта.

22 ноября 1-й Западный окружной военный суд Петербурга приговорил 17-летнего Балазейкина к шести годам лишения свободы. Подросток признал свою вину в попытках поджога, однако, заявил, что с прописанными целями не согласен.


Суд учёл возраст фигуранта, его состояние здоровья, а также явку с повинной. Девять месяцев, которые Балазейкин провёл в СИЗО, зачтут в его срок.

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#суд
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#санкт-петербург
#поджог
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FN: При взрыве на мосту между США и Канадой погибли два человека
22 ноября 2023, 22:12

В результате взрыва на мосту между США и Канадой погибли два человека, ещё один получил ранения, об этом сообщает Fox News.
Напомним, ранее стало известно, что на мосту через Ниагарский водопад, на границе США и Канады, прогремел мощный взрыв. Сообщалось, что причиной взрыва стала детонация автомобиля. Тогда в СМИ отметили, что взрывная волна имела такую силу, что ​находившиеся рядом автомобили раскидало в стороны. 

По информации Fox News, взорвавшаяся машина ехала в сторону пограничного поста из США в Канаду. Двое находившихся в ней человек погибли, пограничник получил ранения.

К расследованию происшествия приступило ФБР. По их первоначальной версии, взрыв был попыткой террористического акта.

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#сша
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#происшествия
#машина
#погибшие
#граница
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Мощный взрыв прогремел на границе между США и Канадой
22 ноября 2023, 21:46

Фото: iStock/dzika_mrowka

На мосту через Ниагарский водопад, на границе США и Канады, прогремел мощный взрыв, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Американские СМИ сообщают, что взрыв прогремел в результате детонации автомобиля. 

Судя по кадрам с места происшествия, взрыв был настолько сильным, что стоящие рядом авто раскидал по сторонам, а густой столб дыма виден издалека даже невооруженным взглядом.

В настоящий момент на месте взрыва работают экстренные службы, с места происшествия эвакуируют людей, при этом, точной информации о пострадавших пока нет.

Отмечается, что к расследованию произошедшего подключилось ФБР.

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#взрыв
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#сша
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#мост
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Самолёт застрял на посадочной полосе при приземлении в Уфе
22 ноября 2023, 21:24

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Самолёт авиакомпании «Аэрофлот» застрял на посадочной полосе, когда приземлялся в аэропорту Уфы, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, Airbus A320 рейса SU 1258, выполнявший полёт из Москвы в Уфу, начало заносить во время приземления на посадочную полосу, а затем воздушное судно и вовсе застряло на месте.

Командир экипажа сообщил пассажирам, что дальше самолёт двигаться не может. Всем находящимся в Airbus пришлось ждать, когда к самолёту подъедет спецтехника и эвакуирует из салона людей. 

Предположительно, причиной такой нестандартной посадки стал гололёд. 

В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы, никто не пострадал.

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#самолет
#аэропорт
#москва
#авиакомпания
#пассажиры
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СК будет расследовать атаку БПЛА, при которой пострадал журналист «России 24»
22 ноября 2023, 20:38

Фото: iStock/NatureNow

Следственный комитет РФ расследует украинскую атаку БПЛА, при которой пострадал журналист «России 24» Борис Максудов, об этом сообщили в Telegram-канале СК.
«Следователи СК России будут расследовать очередные преступления ВФУ, повлекшие жертвы среди мирных граждан в ДНР и Запорожской области. В результате атаки осколочные ранения получил корреспондент телеканала «Россия 24», - прокомментировали ситуацию представители СК.

В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Украины нанесли удар с беспилотника с помощью осколочного боеприпаса по группе российских журналистов, которые приехали в Запорожскую область, чтобы рассказать об обстрелах.

Ранее в министерстве обороны РФ сообщали, что пострадавшего Максудова госпитализировали с места происшествия, сейчас его жизни ничего не угрожает.

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#журналист
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Мошенники украли 1,2 миллиона рублей с карты погибшего участника СВО
22 ноября 2023, 19:02

Фото: iStock/ArisSu

Неизвестные украли более миллиона рублей с карты погибшего участника спецоперации, об этом сообщает источник «Регнум».
По информации собеседника агентства, 21 ноября в полицию обратилась жительница Кемеровской области. Она заявила, что её сын, принимавший участие в специальной военной операции, погиб 6 ноября от пулевых ранений, полученных в ходе боевых действий.

Однако, в период с 1 октября по 14 ноября неизвестные снимали деньги с его карты через банкоматы в селе Андреевка в ДНР, а также в Зеленограде. В результате, с карты погибшего военного пропали 1,2 миллиона рублей. 

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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#кража
#деньги
#уголовное карты
#банкоматы
#днр
#сво
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В Иркутской области собаки растерзали пенсионера
22 ноября 2023, 18:43

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Усолье-Сибирском возбудили уголовное дело после нападения стаи собак на пенсионера. Врачи не смогли его спасти.
Об этом пишет СУ СК РФ по Иркутской области. Нападение бродячих собак случилось 17 ноября рядом со старым Китойским мостом в районе СНТ «Нептун» в Усолье-Сибирском.

71-летний пенсионер получил переохлаждение. Его госпитализировали со множественными рваными ранами, но спасти его не удалось. 

По факту нападения собак на человека, региональный СК возбудил уголовное дело. В администрации Усольского районного муниципального образования изъяли документы. Обстоятельства произошедшего выясняют. 

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В Златоусте пьяный мужчина избил жену, а утром обнаружил сына мёртвым

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#происшествие
#полиция
#собаки
#животные
#врачи
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В Златоусте пьяный мужчина избил жену, а утром обнаружил сына мёртвым
22 ноября 2023, 17:26

Фото: iStock/globalmoments

Следователи СУ СКР по Челябинской области начали расследование гибели младенца в городе Златоусте.
Об инциденте рассказала первый вице-губернатора Челябинской области Ирина Гехт, пишет издание URA.ru. Главным подозреваемым в гибели ребёнка стал его отец. Известно, что накануне смерти сына мужчина выпивал, а потом кинулся жену, державшую на руках младенца.

«После семья легла спать, а утром обнаружила ребенка без признаков жизни», – сообщает источник. 
Но выйти на отца удалось только после вскрытия, которое доказало черепно-мозговую травму у ребёнка. 

В СУ СКР по Челябинской области проводят проверку. 

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#происшествие
#дети
#убийство
#новости
#родители
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В РЖД раскрыли подробности лобового столкновения двух поездов в Ульяновской области
РЖД: пассажирский поезд столкнулся со стоящим тепловозом в Ульяновской области
22 ноября 2023, 16:40

Фото: iStock/avstraliavasin

В РЖД заявили о 25 пострадавших при лобовом столкновении поездов в Ульяновской области, среди них оказался один ребенок. У всех пострадавших зафиксированы ушибы.
«На станции Бряндино произошло столкновение пассажирского поезда № 354 Пермь — Адлер со стоящим маневровым тепловозом. Машинист успел применить экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось», -заявили в пресс-службе.

При этом в ведомстве уточнили, что в результате столкновения состав не сошел с рельс.

Напомним, в Ульяновской области лоб в лоб столкнулись два поезда, один из которых пассажирский. Столкновение произошло в районе 962 километра Куйбышевской железной дороги между станциями Бряндино и Тиинск. При этом уточняется, что один из поездов является пассажирским. Всего в нем числится 396 пассажиров, из них 94 ребенка.

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#машинист
#станции
#ржд
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25 человек пострадали при столкновении поездов в Ульяновской области
22 ноября 2023, 16:31

Фото: iStock/maxim4e4ek

В результате столкновения пассажирского поезда и маневренного локомотива в Ульяновской области пострадали 25 человек, среди них один ребенок. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник.
У всех пострадавших зафиксированы ссадины и ушибы. Всем им потребовалась медицинская помощь.

По информации Telegram-канала Baza, машинист пассажирского поезда успел применить экстренное торможение, однако избежать аварии со стоящим маневровым тепловозом не удалось.

Напомним, в Ульяновской области лоб в лоб столкнулись два поезда, один из которых пассажирский. Столкновение произошло в районе 962 километра Куйбышевской железной дороги между станциями Бряндино и Тиинск. При этом уточняется, что один из поездов является пассажирским. Он следовали из Адлера в Пермь. Всего в нем числится 396 пассажиров, из них 94 ребенка.

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