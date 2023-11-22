Подростка из Петербурга приговорили к 6 годам колонии за поджоги военкоматов

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17-летнего подростка из Санкт-Петербурга Егора Балазейкина приговорили к шести годам колонии за поджоги военкоматов, об этом сообщает «Фонтанка».
Балазейкина задержали в феврале 2023 года. Он дважды попытался поджечь здания военных комиссариатов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, однако, ни одно из них не загорелось. Его действия квалифицировали как попытку теракта.
22 ноября 1-й Западный окружной военный суд Петербурга приговорил 17-летнего Балазейкина к шести годам лишения свободы. Подросток признал свою вину в попытках поджога, однако, заявил, что с прописанными целями не согласен.
Суд учёл возраст фигуранта, его состояние здоровья, а также явку с повинной. Девять месяцев, которые Балазейкин провёл в СИЗО, зачтут в его срок.
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22 ноября 1-й Западный окружной военный суд Петербурга приговорил 17-летнего Балазейкина к шести годам лишения свободы. Подросток признал свою вину в попытках поджога, однако, заявил, что с прописанными целями не согласен.
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Евгения Парфентьева