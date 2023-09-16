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Подростка избили в московском салоне красоты из-за скидки на стрижку

16 сентября 2023, 10:16
Фото: IStock/jacoblund

Фото: IStock/jacoblund

В одном из столичных салонов красоты сотрудники избили 16-летнюю девушку, которая пришла на стрижку и окраску волос. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
Отмечается, что подросток пришла вместе с мамой в салон «Топчик» в центре Москвы, где хотела подстричься и сделать окрашивание. Для посетителя на общих основаниях эти услуги обошлись бы в 22800 рубле, но у девушки был купон на скидку, по которому все процедуры обошлись бы в 4,5 тысячи рублей.

Как сообщает телеграм-канал, посетители столкнулись с хамством персонала, поскольку те не хотели выполнять работу в несколько раз дешевле. Между сотрудниками и гостями разгорелся конфликт. В результате 16-летнюю Настю и её маму Елену избили и спустили с лестницы.


Женщина сняла побои и написала заявление в полицию. Проводится проверка.

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Сотрудник Минобороны получил девять лет тюрьмы за коррупцию на 15 млн рублей
16 сентября 2023, 09:15

Фото: IStock/Thomasaf

Бывшего начальника отдела департамента гособоронзаказа Минобороны Владислава Гукова приговорили к девяти годам колонии. Его признали виновным в коррупции на 15 млн рулей, стало известно «Коммерсанту».
Отмечается, что экс-руководитель отдела департамента государственного оборонного заказа Министерства обороны Владислав Гуков в начале 2020 года получил взятки общей суммой 15,3 млн рублей от генерального директора НПО «Полюс» Виктора Савватеева. Предприятие поставило Минобороне десять рентгенодиагностических комплексов на базе автомобилей «КамАЗ» в период распространения COVID-19. Цена каждого комплекса колеблется от 10 до 15 млн рублей, в зависимости от комплектации.

Суд признал Гукова виновным по статье о взятке в особо крупном размере. После отбытия наказания ему запрещено занимать руководящие позиции в государственных и муниципальных учреждениях в течение пяти лет. Кроме того, он был оштрафован на 45,9 млн рублей, лишён звания государственного советника второго класса и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

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#суд
#коррупция
#минобороны рф
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Минобороны: два беспилотника уничтожили в российских городах
Минобороны: средства ПВО уничтожили два БПЛА над Калужской и Тверской областями
16 сентября 2023, 08:02

Фото: IStock/Naypong

В ночь на 16 сентября беспилотники пытались атаковать объекты на территории России. Два дрона ликвидировали средствами противовоздушной обороны над Калужской и Тверской областями.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что летательные аппараты принадлежали украинской стороне.
«Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территориями Калужской и Тверской областей», — подчеркнули в министерстве обороны РФ.
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#минобороны рф
#украина
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Сына наркобарона «Коротышки» экстрадируют в США
Milenio: сына наркобарона Коротышки Овидио Гусмана экстрадируют из Мексики в США
16 сентября 2023, 04:31

Фото: iStock/choochart choochaikupt

По информации издания Milenio, сотрудники Интерпола вывезли Овидио Гусмана Лопеса, известного как «Мышь» и сына наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры, из мексиканской тюрьмы строгого режима. Эта операция проводилась с целью экстрадиции Гусмана в Соединенные Штаты.
В начале января мексиканский суд временно арестовал Овидио Гусмана Лопеса, задержанного на западе страны, в ожидании его экстрадиции в Соединенные Штаты, где ему предъявлены обвинения в организации поставок наркотиков. Согласно информации, процедуры по экстрадиции находятся в процессе реализации. Местоположение Гусмана остается конфиденциальным, учитывая высокий уровень его опасности. По оперативным данным, его транспортировали на вертолете в неизвестном направлении.

В ходе операции по его задержанию в мексиканском штате Синалоа 5 января погибли десять сотрудников правоохранительных органов, и были уничтожены 19 преступников. В 2019 году арест Гусмана Лопеса привел к ожесточенным столкновениям в городе Кулиакане, где боевики местного картеля добились остановки спецоперации и освобождения Гусмана. Однако после его повторного задержания в 2023 году он был немедленно доставлен в столицу и заключен в тюрьму строгого режима Альтиплано.

Для поддержки операций в Синалоа в январе было переброшено более 3,5 тысяч военнослужащих, включая спецназ и десантников, а также около тысячи бойцов национальной гвардии.

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#суд
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#арест
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#операции
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В Петербурге ликвидировали пожар в торговом центре
Пожар в петербургском ТЦ ликвидировали, сведения о пострадавших не поступали
16 сентября 2023, 03:51

Фото: iStock/Julian J Rossig

Открытое горение в торговом центре на Бухарестской улице в Санкт-Петербурге ликвидировано. Сведения о пострадавших не поступили, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по городу.
Ранее в сообщениях от ГУ МЧС, уточнялось, что пожар, охвативший площадь 1000 квадратных метров, возник на Бухарестской улице в Санкт-Петербурге. Горело здание размером 40 на 50 метров. В 0:35 к этому пожару был присвоен дополнительный номер 1БИС.

Для тушения пожара было задействовано 18 единиц техники и 62 человека из Регионального центра спасения и других служб, включая МЧС, где находилось 10 единиц техники и 39 человек.

По последним обновленным данным, пожар был успешно ликвидирован в 02:31, и продолжается работа по первому номеру.

По данным «Яндекс Карты», по адресу улицы Бухарестская, дом 47, расположены торговый центр и ресторан.

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#ресторан
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В Петербурге локализовали пожар в торговом центре
В Петербурге локализовали пожар в торговом центре на Бухарестской улице
16 сентября 2023, 02:20

По информации из телеграм-канала ГУ МЧС по городу Санкт-Петербургу, крупный пожар, который произошел на улице Бухарестской, теперь локализован.
Ранее ГУ МЧС доложило о возгорании площадью 1000 квадратных метров в Санкт-Петербурге, затронувшем здание размером 40 на 50 метров. Пожару был присвоен второй номер 1БИС. На момент сообщения не поступило информации о пострадавших.

Согласно последним данным, пожар успешно локализован к 1.40 часам, и о пострадавших также не сообщается.

На ликвидацию пожара было отправлено 18 единиц техники и 62 человека из РСЧС, включая 10 единиц техники и 39 человек от МЧС.

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Ужасный пожар полностью уничтожил торговый центр в Петербурге

#мчс
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#кадры
#здание
#люди
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Очевидцы публикуют кадры жуткого пожара в Петербурге
16 сентября 2023, 01:13

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Продолжает гореть ресторан на перекрестке Бухарестской улицы и проспекта Славы.
Петербуржцы делятся в социальных сетях фотографиями и видео кошмарного пожара.



Как сообщил один из местных жителей, возгорание началось на веранде здания, после чего огонь перекинулся внутрь.



Здание было уничтожено огнем в считанные минуты. Информации о пострадавших не поступало.


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В Подмосковье мужчина застрелил полицейского, уходя от погони
В Подмосковье мужчина застрелил сотрудника Госавтоинспекции, уходя от погони
16 сентября 2023, 00:28

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Подмосковье мужчина, пытаясь уйти от полицейской погони, открыл стрельбу по правоохранителям. В результате инцидента погиб сотрудник Госавтоинспекции, а нападавший был ранен и задержан. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД.
Событие произошло вечером в пятницу на Таракановском шоссе. Полицейские из Госавтоинспекции попытались остановить автомобиль без номеров, но водитель решил проигнорировать требования правоохранителей и предпринял попытку скрыться.

«В процессе преследования, в деревне Вертлино, автомобиль нарушителя был остановлен. Покидая транспортное средство, водитель внезапно произвел выстрел из предмета, похожего на пистолет, в сторону одного из инспекторов ДПС. Полицейский, получив ранение, скончался. Его коллега, в ответ на нападение, использовал служебное оружие и ранил злоумышленника. Нападавший с ранениями был доставлен в больницу. Позже стало известно, что это житель Москвы, родившийся в 1970 году», — доложили в ведомстве.
Сейчас полицейские разрабатывают обстоятельства инцидента. Руководство областного главка выразило соболезнования родственникам и близким погибшего сотрудника и заверило, что им будет предоставлена необходимая помощь.

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Две девочки, пострадавшие на трассе «Скандинавия», остаются в больницах
Две пострадавшие в ДТП на трассе Скандинавия велосипедистки остаются в больницах
15 сентября 2023, 23:15

Фото: Минздрав МО

Еще одна девочка, пострадавшая в результате аварии с группой велосипедисток на трассе в Ленинградской области, была выписана из больницы, сообщили представители комитета по здравоохранению Петербурга в пятницу. Однако две девочки продолжают находиться на стационарном лечении.
Напомним, что ДТП произошло 7 сентября на 59-м километре трассы «Скандинавия». Водитель тягача по неустановленным причинам столкнулся с легковым автомобилем Ford, который сопровождал группу из 11 школьниц-велосипедисток в возрасте 14-15 лет. В результате столкновения легковой автомобиль затем наехал на велосипедисток. По данным полиции, две девочки погибли на месте, и еще двое пострадали. Официально подтверждено, что в аварии погибли два человека, а десять пострадали. Пострадавшие велосипедистки были спортсменками школы Олимпийского резерва из Сестрорецка.

Водителя грузовика, устроившего ДТП с велосипедистками, суд арестовал на два месяца. По последним данным, из больницы была выписана еще одна 15-летняя велосипедистка, доставленная бортом санавиации. Две другие пострадавшие девочки остаются в больницах и находятся в состоянии средней тяжести.

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#всу
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Глава Роскосмоса Борисов назвал возможную причину аварии станции «Луна-25»
15 сентября 2023, 22:45

Фото: администрация г. о. Химки

Глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил предварительную причину неудачи миссии автоматической межпланетной станции «Луна-25». Станция могла разбиться из-за того, что акселерометр не передал необходимую для выключения двигателя информацию.
По словам Борисова, специальная комиссия рассматривает 16 возможных причин неправильной работы акселерометра. Выяснение причин аварии «Луны-25» планируют завершить в конце сентября, сказал глава Роскосмоса. 
 
«Луна-25», созданная на Научно-производственном объединении им. Лавочкина в Химках, стартовала 11 августа с космодрома «Восточный». Межпланетная автоматическая станция должна была совершить посадку в окрестности Южного полюса Луны для изучения лунных реголита и экзосферы.   

Станцию создали с использованием только российских элементов и последних открытий в области космического приборостроения. Она успела передать первые снимки лунной поверхности телевизионными камерами комплекса СТС-Л.
 
Однако 21 августа «Луна-25» прекратила своё существование из-за столкновения с поверхностью Луны. 

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#роскосмос
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#наука
#авария
#химки
#подмосковье
#московская область
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