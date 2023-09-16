Подростка избили в московском салоне красоты из-за скидки на стрижку

Еще одна девочка, пострадавшая в результате аварии с группой велосипедисток на трассе в Ленинградской области, была выписана из больницы, сообщили представители комитета по здравоохранению Петербурга в пятницу. Однако две девочки продолжают находиться на стационарном лечении.