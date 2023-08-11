Подростка убило разрядом тока на вагоне-цистерне в Махачкале

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Подросток скончался из-за удара током после того, как взобрался на вагон-цистерну на железнодорожной станции в Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Сообщается, что погибший 2009 года рождения получил смертельный удар электрической дугой от контактной электросети. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ.
Напомним, ранее в Приморском крае в селе Дальзаводское Хорольского района поток воды затянул в трубу двух братьев 10 и 12 лет, в результате чего дети погибли. Мальчики пропали днем 11 августа. Дети играли у обочины. Одного из мальчиков затянуло в водопропускную трубу потоком воды, которая разлилась в результате паводка. Второй ребенок поспешил на помощь, но тоже погиб.
Прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств трагедии.
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Напомним, ранее в Приморском крае в селе Дальзаводское Хорольского района поток воды затянул в трубу двух братьев 10 и 12 лет, в результате чего дети погибли. Мальчики пропали днем 11 августа. Дети играли у обочины. Одного из мальчиков затянуло в водопропускную трубу потоком воды, которая разлилась в результате паводка. Второй ребенок поспешил на помощь, но тоже погиб.
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Екатерина Коршунова