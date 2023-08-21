Подростка задержали за поджог российского флага

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В Херсонской области задержали 17-летнего подростка, который сжег флаг России и написал «Слава Украине» перед административным зданием, сообщает канал «Осторожно, новости».
По информации СМИ, в поселке Первомайское, неподалеку от Мелитополя, подросток сжег флаг России, а также флаг субъекта РФ — Херсонская область напротив здания сельсовета, в котором работает его мать. Он также нарисовал напротив здания надпись «Слава Украине».
Отмечается, что 45-летняя мать задержанного получила паспорт России после освобождения Херсонской области, а также устроилась работать в сельсовет. Ее сын же российские документы получить не успел и остается гражданином Украины.
На подростка завели уголовное дело по статье «Надругательство над государственным флагом». Ему грозит до 1 года лишения свободы.
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Отмечается, что 45-летняя мать задержанного получила паспорт России после освобождения Херсонской области, а также устроилась работать в сельсовет. Ее сын же российские документы получить не успел и остается гражданином Украины.
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Евгения Парфентьева