Подростки попытались взорвать блогера Сергея Симонова по заказу украинцев

Фото: iStock/Tero Vesalainen
В Москве подростки попытались взорвать квартиру российского блогера Сергея Симонова с помощью петарды и монтажной пены. За это им заплатили украинские кураторы, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, с 15-летним парнем из Подольска украинцы связались через Discord. За диверсию ему предложили 12,5 тысяч рублей. Подросток согласился, а чтобы было не так страшно – позвал «на дело» своего друга.
Парни прокрались в подъезд Симонова, залепили камеру жвачкой и подорвали свое самодельное устройство из петарды и монтажной пены. К счастью, кроме стен подъезда никто не пострадал, а самих подрывников быстро задержали.
Сам Симонов уверен, что подрыв квартиры у украинцев заказала его бывшая жена, которая не может простить ему развод.
Сейчас в ситуации разбираются правоохранительные органы.
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Парни прокрались в подъезд Симонова, залепили камеру жвачкой и подорвали свое самодельное устройство из петарды и монтажной пены. К счастью, кроме стен подъезда никто не пострадал, а самих подрывников быстро задержали.
Сейчас в ситуации разбираются правоохранительные органы.
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Евгения Парфентьева