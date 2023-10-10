Подростки убили мужчину возле «Афимолл сити» в Москве

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Рядом со столичным ТРЦ «Афимолл сити» произошло убийство, сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, мужчина повздорил в подростками, в результате спора завязалась драка. После, группа парней скрылась с места преступления, бросив на земле убитого.
В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы. Подробности случившегося устанавливаются.
Сегодня вечером в Перми сотрудница МВД сбила двух артистов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. По предварительной информации, женщина просто не пропустила пешеходов. Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у пострадавших легкие травмы, от госпитализации артисты отказались.
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Евгения Парфентьева