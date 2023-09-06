Подросток без прав разбился насмерть за рулем ВАЗ-2110 под Волгоградом

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На трассе Р-22 «Каспий» в Волгоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Не имевший прав 15-летний подросток погиб после столкновения его автомобиля с иномаркой.
Установлено, что у подростка не было водительских прав. Инспекторы ГИБДД проводят проверку с целью выяснения всех обстоятельств и подробностей происшествия.
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