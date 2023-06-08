Фото: Фотобанк Московской области
Don Mash: 14-летний подросток изнасиловал третьеклассницу в Ростовской области
В населённом пункте Гукове Ростовской области 14-летнего подростка обвинили в изнасиловании третьеклассницы. Об этом пишет телеграм-канал Don Mash.
Ещё в конце мая подросток подкараулил девочку после школы и надругался над ней. После этого злоумышленник припугнул школьницу, чтобы та никому не рассказывала, однако родители смогли добиться от дочери правды о случившимся.
Сейчас на подростка завели уголовное дело.
Ранее сообщалось, что ученик восьмого класса изнасиловал четвероклассницу в селе Субботино Шушенского района, который находится в Красноярского края. По информации источника РЕН ТВ, инцидент произошел ещё первого июня. Отмечается, что девочка была вынуждена обратиться за помощью к врачу.
Ещё в конце мая подросток подкараулил девочку после школы и надругался над ней. После этого злоумышленник припугнул школьницу, чтобы та никому не рассказывала, однако родители смогли добиться от дочери правды о случившимся.
Ранее сообщалось, что ученик восьмого класса изнасиловал четвероклассницу в селе Субботино Шушенского района, который находится в Красноярского края. По информации источника РЕН ТВ, инцидент произошел ещё первого июня. Отмечается, что девочка была вынуждена обратиться за помощью к врачу.
Андрей Гаврилов