Подросток на машине друга сбил 16-летнего велосипедиста под Екатеринбургом

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Уточняется, что происшествие произошло в воскресенье, 18 июня, в посёлке Восточный. 14-летний парень за рулём автомобиля своего знакомого сбил 16-летнего велосипедиста. Он оказался зажат под днищем машины, и её пришлось поднимать, чтобы достать подростка. Пострадавшего госпитализировали с переломом рёбер и ушибом лёгких.
Ранее «Радио 1» сообщало, что физрука-педофила из Зимы, который несколько лет насиловал младшую сестру жены, приговорили к 19 годам тюрьмы, а в Москве два бармена подрались с посетителями в ирландском пабе.