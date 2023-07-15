Подросток на отцовской машине сбил четырех человек в подмосковных Химках

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В Подмосковье шестнадцатилетний подросток сел за руль папиного автомобиля и въехал в остановку общественного транспорта. Пострадали четыре человека, двое из них госпитализированы.
На месте дорожно-транспортного происшествия работают оперативные службы, полиция и скорая помощь. Инспекторы ГИБДД стараются выяснить все обстоятельства, причины и подробности случившегося.
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