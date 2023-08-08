Подросток назвал причину убийства подруги в Екатеринбурге

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Екатеринбургский подросток, убивший 17-летнюю девушку, заявил, что сделал это из-за ревности. Об этом сообщает E1.ru.
Во время допроса парень сообщил, что девушка сама спровоцировала его на убийство. По его словам, она вызвала в нём ревность из-за того, что гуляла с другими парнями.
Кроме того, выяснилось, что он давно употребляет наркотики. Так и в ночь совершения преступления 16-летний подросток был в состоянии наркотического опьянения, к тому же, он выпил много водки.
Ранее сообщалось, что вечером 6 августа 16-летний подросток и его 17-летняя подруга находились в доме. Они долго выясняли отношения, после чего произошло убийство.
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Кроме того, выяснилось, что он давно употребляет наркотики. Так и в ночь совершения преступления 16-летний подросток был в состоянии наркотического опьянения, к тому же, он выпил много водки.
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Анастасия Чинкова