Подросток, пострадавший от взрыва газа в Дербенте, умер в больнице

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Подросток, который получил ожоги 95% поверхности тела при пожаре в Дербенте, умер в больнице. Об этом сообщила в своём Telegram-канале пресс-служба Минздрава республики.
Подросток находился в больнице с аппаратом искусственной вентиляции воздуха, за его жизнь девять часов боролись врачи, но спасти мальчика не удалось.
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Анастасия Чинкова