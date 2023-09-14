Подросток предстанет перед судом за убийство мужчины в Ярославле

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В Ярославле 15-летний школьник предстанет перед судом за убийство 48-летнего мужчины после ссоры в автобусе. Об этом сообщает СУСК России по Ярославской области.
Подросток обвиняется по статье 111 Уголовного кодекса РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему за собой смерть потерпевшего.
Инцидент произошёл в мае этого года. Подросток и мужчина начали конфликтовать в автобусе. После того, как они вышли на остановке, 15-летний школьник нанёс своему оппоненту удар по лицу, в результате чего мужчина потерял равновесие и упал. Затем последовал второй удар, но уже ногой. От этого мужчина вновь упар и ударился головой о металлическую перекладину конструкции остановки. От полученных травм он скончался на месте.
В Следственном управлении СК РФ по Ярославской области отметили, что обвиняемый полностью признал свою вину.
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Инцидент произошёл в мае этого года. Подросток и мужчина начали конфликтовать в автобусе. После того, как они вышли на остановке, 15-летний школьник нанёс своему оппоненту удар по лицу, в результате чего мужчина потерял равновесие и упал. Затем последовал второй удар, но уже ногой. От этого мужчина вновь упар и ударился головой о металлическую перекладину конструкции остановки. От полученных травм он скончался на месте.
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Анастасия Чинкова