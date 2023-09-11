Подросток ранил ножом четверых человек в школе в Ростовской области

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В хуторе Красный Десант Ростовской области подросток пришел в школу с ножом и ранил четверых взрослых людей. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.
«В 07:50 в школе в хуторе Красный Десант Неклиновского района вооруженный ножом и скрывший лицо за маской 15-летний подросток при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых - троих сотрудников и родственника одного из учеников», - написал Голубев в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что подростка задержали очевидцы ЧП. Им оказался ученик девятого класса этой же школы. У молодого человека имеется определённое психическое заболевание.
По некоторым данным, один мужчина получил пять ножевых ранений. Он привел свою внучку в первый класс. Он госпитализирован.
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