Подросток угрожает взорвать школу в Москве

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Ученик одной из московских школ угрожает взорвать свое учебное заведение. Он позвонил своей учительнице и предложил ей перевести ему 100 тысяч рублей, чтобы спасти жизни сотен школьников и преподавателей.
По данным телеграм-канала SHOT, инцидент произошел в Головинском районе столицы. Неумелому вымогательству подверглась учительница русского языка и литературы школы № 648. Полицейские намереваются выяснить, были ли у преподавательницы в последнее время конфликты с учениками.
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Александр Бойцов